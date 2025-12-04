Украинский военный омбудсмен признала избиения в подразделениях ВСУ

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова признала, что в некоторых штурмовых подразделениях ВСУ нарушают права военнослужащих: применяются угрозы, избиение, незаконное лишение свободы.

По ее словам, конфликты в подразделениях, с командирами, неэффективное командование, плохая атмосфера в подразделениях - одна из причин самовольного оставления части военнослужащими.