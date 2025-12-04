https://ria.ru/20251204/ombudsmen-2059841851.html
Украинский военный омбудсмен признала избиения в подразделениях ВСУ
Украинский военный омбудсмен признала избиения в подразделениях ВСУ - РИА Новости, 04.12.2025
Украинский военный омбудсмен признала избиения в подразделениях ВСУ
Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова признала, что в некоторых штурмовых подразделениях ВСУ нарушают права военнослужащих: применяются угрозы,... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:17:00+03:00
2025-12-04T17:17:00+03:00
2025-12-04T17:17:00+03:00
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_0:60:1504:906_1920x0_80_0_0_f1df8acef31a146c043b313eef594043.jpg
https://ria.ru/20251014/vsu-2048274252.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_109:0:1396:965_1920x0_80_0_0_7cd782108388e3e52a738051d5452bb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Украинский военный омбудсмен признала избиения в подразделениях ВСУ
Решетилова: в некоторых штурмовых подразделениях ВСУ нарушают права военных
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова признала, что в некоторых штурмовых подразделениях ВСУ нарушают права военнослужащих: применяются угрозы, избиение, незаконное лишение свободы.
"Я не говорю обо всех штурмовых подразделениях. В некоторые полки приходилось выезжать с проверками… И да, там выявлены факты массового нарушения прав военнослужащих… Избиение, незаконное лишение свободы, угрозы жизни и здоровью военнослужащих и их родным. Это то, что обнаружила. А дальше это работа правоохранительных органов", - сказала
Решетилова в интервью украинскому изданию "Левый берег".
По ее словам, конфликты в подразделениях, с командирами, неэффективное командование, плохая атмосфера в подразделениях - одна из причин самовольного оставления части военнослужащими.
Боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Лютик", ранее служивший в рядах ВСУ
, в ноябре рассказал РИА Новости о случаях избиений украинских военнослужащих своими командирами за малейшие проявления недовольства или отказ выполнять приказы. В российских силовых структурах РИА Новости заявляли, что командиры ВСУ в Харьковской области
избивают бойцов, если их родственники обращаются с жалобами на горячую линию.