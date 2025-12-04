Рейтинг@Mail.ru
04.12.2025
17:17 04.12.2025
Украинский военный омбудсмен признала избиения в подразделениях ВСУ
Украинский военный омбудсмен признала избиения в подразделениях ВСУ
Украинский военный омбудсмен признала избиения в подразделениях ВСУ
Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова признала, что в некоторых штурмовых подразделениях ВСУ нарушают права военнослужащих: применяются угрозы,...
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область
Новости
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Украинский военный омбудсмен признала избиения в подразделениях ВСУ

Решетилова: в некоторых штурмовых подразделениях ВСУ нарушают права военных

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова признала, что в некоторых штурмовых подразделениях ВСУ нарушают права военнослужащих: применяются угрозы, избиение, незаконное лишение свободы.
"Я не говорю обо всех штурмовых подразделениях. В некоторые полки приходилось выезжать с проверками… И да, там выявлены факты массового нарушения прав военнослужащих… Избиение, незаконное лишение свободы, угрозы жизни и здоровью военнослужащих и их родным. Это то, что обнаружила. А дальше это работа правоохранительных органов", - сказала Решетилова в интервью украинскому изданию "Левый берег".
По ее словам, конфликты в подразделениях, с командирами, неэффективное командование, плохая атмосфера в подразделениях - одна из причин самовольного оставления части военнослужащими.
Боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Лютик", ранее служивший в рядах ВСУ, в ноябре рассказал РИА Новости о случаях избиений украинских военнослужащих своими командирами за малейшие проявления недовольства или отказ выполнять приказы. В российских силовых структурах РИА Новости заявляли, что командиры ВСУ в Харьковской области избивают бойцов, если их родственники обращаются с жалобами на горячую линию.
Силовики рассказали, за что в ВСУ избивают своих же боевиков
