Взорвавший гранаты в доме в Одессе оказался дезертиром, сообщили СМИ

В ночь на четверг украинские СМИ сообщили, что неизвестный мужчина взорвал три гранаты в одесской многоэтажке. Публиковались видео, на которых медики оказывали помощь как минимум двум пострадавшим.

По данным украинских журналистов, у дезертира произошел конфликт с супругой, к которой он пришел во время "самоволки". В ходе перепалки мужчина бросил гранаты в коридор квартиры, в результате чего и он, и его супруга получили серьезные ранения. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии: мужчина лишился ноги, женщина - пальцев, уточняет "Страна".