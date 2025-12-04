https://ria.ru/20251204/odessa-2059794620.html
Взорвавший гранаты в доме в Одессе оказался дезертиром, сообщили СМИ
Взорвавший гранаты в доме в Одессе оказался дезертиром, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.12.2025
Взорвавший гранаты в доме в Одессе оказался дезертиром, сообщили СМИ
Мужчина, взорвавший гранаты в жилом доме в Одессе, оказался дезертиром из ВСУ, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мужчина, взорвавший гранаты в жилом доме в Одессе, оказался дезертиром из ВСУ, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua".
В ночь на четверг украинские СМИ сообщили, что неизвестный мужчина взорвал три гранаты в одесской многоэтажке. Публиковались видео, на которых медики оказывали помощь как минимум двум пострадавшим.
"Мужчина, взорвавший вчера гранаты в одесской многоэтажке, был в СОЧ (самовольно оставил часть - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
По данным украинских журналистов, у дезертира произошел конфликт с супругой, к которой он пришел во время "самоволки". В ходе перепалки мужчина бросил гранаты в коридор квартиры, в результате чего и он, и его супруга получили серьезные ранения. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии: мужчина лишился ноги, женщина - пальцев, уточняет "Страна".