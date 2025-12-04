https://ria.ru/20251204/obse-2059913997.html
Грушко заявил об игнорировании ОБСЕ задачи по возобновлению диалога
Конфронтационная логика ОБСЕ игнорирует важную задачу по возобновлению диалога для борьбы с глобальными угрозами, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 04.12.2025
