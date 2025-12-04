Рейтинг@Mail.ru
Грушко заявил об игнорировании ОБСЕ задачи по возобновлению диалога - РИА Новости, 04.12.2025
22:08 04.12.2025
Грушко заявил об игнорировании ОБСЕ задачи по возобновлению диалога
Конфронтационная логика ОБСЕ игнорирует важную задачу по возобновлению диалога для борьбы с глобальными угрозами, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T22:08:00+03:00
2025-12-04T22:08:00+03:00
в мире
россия
украина
черное море
александр грушко
обсе
в мире, россия, украина, черное море, александр грушко, обсе
В мире, Россия, Украина, Черное море, Александр Грушко, ОБСЕ
Грушко заявил об игнорировании ОБСЕ задачи по возобновлению диалога

Грушко: ОБСЕ не желает возобновлять диалог для борьбы с глобальными угрозами

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Конфронтационная логика ОБСЕ игнорирует важную задачу по возобновлению диалога для борьбы с глобальными угрозами, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Грушко подчеркнул, что ОБСЕ можно использовать как канал коммуникации, чтобы профессионально предотвращать и разрешать инциденты, даже непредвиденные военного характера.
"А можно использовать как кусок мебели, на который можно бросить конверт с непонятными фотографиями, с непонятными дронами. Или продолжать обвинять Россию в микрофон в то время, когда беспилотные морские средства Украины атакуют в акватории Черного моря мирные суда в прямой близости от турецких берегов... В этой конфронтационной логике игнорируется столь насущная задача возобновления диалога и взаимодействия для борьбы с глобальными транснациональными угрозами", - сказал он на заседании совета министров ОБСЕ.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Грушко заявил об "украинизировании" повестки дня западной делегацией в ОБСЕ
В миреРоссияУкраинаЧерное мореАлександр ГрушкоОБСЕ
 
 
