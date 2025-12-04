Рейтинг@Mail.ru
В Нововоронеже задержали подозреваемого в поджоге дома по заданию кураторов
04.12.2025
В Нововоронеже задержали подозреваемого в поджоге дома по заданию кураторов
Нововоронежские полицейские задержали мужчину, который забросил горючую смесь в дом через открытое окно по заданию "кураторов", сообщили в УМВД России по...
В Нововоронеже задержали подозреваемого в поджоге дома по заданию кураторов

В Нововоронеже задержали подозреваемого в поджоге дома горючей смесью

ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Нововоронежские полицейские задержали мужчину, который забросил горючую смесь в дом через открытое окно по заданию "кураторов", сообщили в УМВД России по региону.
Нововоронеже полицейские задержали подозреваемого в совершении поджога домовладения. В ночь на 21 ноября в доме по улице Свободы районного центра произошёл поджог. Неизвестный через открытое окно забросил горючую смесь, после чего скрылся", — говорится в Telegram-канале управления.
Правонарушителем оказался 23-летний воронежец, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. В отделе полиции он признался, что искал заработок в мессенджере, "кураторы" отправили поджечь дом.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение имущества… Решается вопрос о мере пресечения. Никто из жильцов не пострадал", — добавили в УМВД.
