В Нововоронеже задержали подозреваемого в поджоге дома по заданию кураторов
В Нововоронеже задержали подозреваемого в поджоге дома по заданию кураторов
Нововоронежские полицейские задержали мужчину, который забросил горючую смесь в дом через открытое окно по заданию "кураторов", сообщили в УМВД России по... РИА Новости, 04.12.2025
происшествия
россия
нововоронеж
россия
нововоронеж
В Нововоронеже задержали подозреваемого в поджоге дома по заданию кураторов
