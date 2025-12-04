В Новосибирске подростков осудили за поджог пункта идентификации поезда

НОВОСИБИРСК, 4 дек – РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил двоих подростков к 3 и 3,5 года воспитательной колонии за поджог пункта идентификации подвижного состава на железной дороге в Новосибирске, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
Подростков признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
"Приговором 2-го Восточного окружного военного суда двум фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы с содержанием в воспитательной колонии сроком три года шесть месяцев и три года соответственно", - говорится в сообщении.
По данным следствия, двое несовершеннолетних 5 мая 2025 года на территории моторвагонного депо в Железнодорожном районе Новосибирска, выполняя за деньги задание неустановленного лица из интернета, подожгли пункт считывания системы автоматической идентификации подвижного состава. Свои действия они снимали на камеру мобильного телефона.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.