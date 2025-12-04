Мужчина, ударивший ногой женщину в Новосибирске, пройдет медобследование

НОВОСИБИРСК, 4 дек – РИА Новости. Бывшего курьера, задержанного за то, что он в подземном переходе ударил ногой в лицо пожилую женщину, из отдела полиции передали спецбригаде медиков для обследования, сообщили РИА Новости в ГУМВД России по региону.

"Факт противоправного деяния мужчина подтвердил, проводится дальнейшая проверка. Гражданин передан специализированной медицинской бригаде", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах региона уточнил, что молодой человек пройдет психиатрическую экспертизу. Он признал вину, не назвав при этом каких-то конкретных причин совершения неадекватного поступка.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором молодой человек с курьерским квадратным рюкзаком за плечами внезапно, без видимых причин бьет пожилую женщину и уходит. Пенсионерка 1954 года рождения ударилась о стену и пол. Женщине оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает. Молодого человека 3 декабря задержали полицейские на вокзале в Новосибирске . По данным СМИ, мужчина страдает психическим заболеванием.