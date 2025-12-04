https://ria.ru/20251204/novosibirsk-2059767586.html
Мужчина, ударивший ногой женщину в Новосибирске, пройдет медобследование
Мужчина, ударивший ногой женщину в Новосибирске, пройдет медобследование - РИА Новости, 04.12.2025
Мужчина, ударивший ногой женщину в Новосибирске, пройдет медобследование
Бывшего курьера, задержанного за то, что он в подземном переходе ударил ногой в лицо пожилую женщину, из отдела полиции передали спецбригаде медиков для... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:56:00+03:00
2025-12-04T13:56:00+03:00
2025-12-04T13:56:00+03:00
происшествия
новосибирск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059423957_211:0:1253:586_1920x0_80_0_0_5eea26ad60a7aba918b38aeaf09036b6.jpg
https://ria.ru/20251119/moskva-2055960773.html
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059423957_472:0:1253:586_1920x0_80_0_0_cf32059bc435493721ba748b497e6094.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новосибирск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Мужчина, ударивший ногой женщину в Новосибирске, пройдет медобследование
РИА Новости: ударивший женщину в Новосибирске пройдет психиатрическую экспертизу
НОВОСИБИРСК, 4 дек – РИА Новости. Бывшего курьера, задержанного за то, что он в подземном переходе ударил ногой в лицо пожилую женщину, из отдела полиции передали спецбригаде медиков для обследования, сообщили РИА Новости в ГУМВД России по региону.
"Факт противоправного деяния мужчина подтвердил, проводится дальнейшая проверка. Гражданин передан специализированной медицинской бригаде", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь источник в правоохранительных органах региона уточнил, что молодой человек пройдет психиатрическую экспертизу. Он признал вину, не назвав при этом каких-то конкретных причин совершения неадекватного поступка.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором молодой человек с курьерским квадратным рюкзаком за плечами внезапно, без видимых причин бьет пожилую женщину и уходит. Пенсионерка 1954 года рождения ударилась о стену и пол. Женщине оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает. Молодого человека 3 декабря задержали полицейские на вокзале в Новосибирске
. По данным СМИ, мужчина страдает психическим заболеванием.
В пресс-службе сервиса доставки товаров и еды "Купер" сообщили, что уволили курьера, а все материалы по нему передали в МВД. В отношении 28-летного мужчины возбуждено уголовное дело по статье о побоях.