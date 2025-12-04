Олег Николаев: Чувашия работает на процветание будущих поколений

Чувашия сегодня всесторонне использует свой потенциал: развивает промышленность, собирает урожай, привлекает туристов. О том, как жила республика в 2025 году и как будет развиваться в ближайшем будущем в интервью РИА Новости рассказал глава Чувашской Республики Олег Николаев:

– Олег Алексеевич, какие планы уходящего года удалось реализовать? С каким багажом достижений Чувашская Республика входит в 2026 год?

– Хотя 2025 год был непростым, нам удалось реализовать все запланированные задачи. Мы уверенно создаем заделы для того, чтобы поддержать темп развития региона, который мы формировали за последние годы. Прежде всего, за счет новых технологических решений, тем самым делая вклад в технологическое лидерство России.

Рост идет по всем направлениям развития. Темпы роста промышленности, может быть, чуть скромнее, чем в прошлом году, но учитывая, что в предыдущие годы мы выросли кратно, небольшой рост тоже очень значим. Растут зарплаты, как в номинальном, так и в реальном выражении. Как следствие, растут и собственные доходы бюджета республики – по сравнению с годом ранее более чем на 20%.

Радуют результаты агропромышленного комплекса. Год выдался сложным, были очень сильные дожди. Тем не менее, мы побили свои собственные рекорды, установленные в 2023 году. А тогда мы превзошли рекорд 1992 года. Есть существенный рост валового сбора, есть результаты по урожайности. В частности, зерновых собрали в среднем по 36,8 центнера с гектара. Высокие показатели отмечены по урожайности картофеля, овощей, хмеля, в выращивании которого Чувашия является лидером. Средние надои молока, производство мяса, яиц тоже показывают рекорды.

– Расскажите о новом региональном проекте "Активные меры содействия занятости", который будет реализовываться по нацпроекту "Кадры". Какие проблемы планируется решить с его помощью?

– Проект, который стартовал в этом году, призван поддерживать занятость. В первую очередь, на тех предприятиях, которые испытывают сложности с трудовыми ресурсами. Такие предприятия, к сожалению, есть. У нас сейчас более 1500 человек находятся на "простое", без работы. И примерно столько же работают в режиме неполной занятости.

Мы занимаемся подготовкой кадров на перспективу, работаем над тем, чтобы формировать заделы на будущие периоды. А каждый задел, конечно же, требует подготовки соответствующих специалистов. То есть, когда мы реализуем новый проект на основе новых технологических решений, мы понимаем, что нужны специалисты другого уровня компетенции. И здесь мы должны решать: либо переподготовить имеющиеся кадры, либо подготовить их с нуля, из числа молодежи.

– В Чувашии реализуется 41 региональный проект по 12 нацпроектам. Какие из них наиболее важны для республики?

– Невозможно выделить один из проектов и сказать, что он важнее всего. Важными являются интегральные показатели, которые формируются за счет синергии и синхронизации проектов. Повышение валового регионального продукта, изменение демографической ситуации в регионе – все эти показатели достигаются за счет реализации нацпроектов.

У нас есть комплексная программа социально-экономического развития до 2030 года. Для нас это – инструмент управления регионом таким образом, чтобы видеть взаимосвязи, взаимные пересечения и координировать усилия по разным направлениям для достижения интегральных показателей.

Зачастую какие-то мероприятия, которые надо добавить в проекты, – вовсе не масштабные, не дорогостоящие, порой просто организационные, но при этом как раз они позволяют добиться результата, к которому мы стремимся.

– Максимальный объем бюджетных ассигнований – 6,8 миллиарда рублей – был выделен в этом году на реализацию в республике мероприятий по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Что делается в его рамках?

– "Инфраструктура для жизни" – новый национальный проект, который объединяет большое количество направлений, раньше реализовывавшихся по другим нацпроектам. Это жилье, общественное пространство, дороги, коммунальное хозяйство – все составляющие, которые влияют на качество жизни человека. Здесь и надежное функционирование систем жизнеобеспечения людей, городов, населенных пунктов, других объектов экономики и народного хозяйства.

С другой стороны, мы автоматически создаем условия для развития бизнеса, прежде всего малого и среднего. А когда речь идет о населенных пунктах вне столицы Чувашии, мероприятия по нацпроекту способствуют еще и сохранению людей на этих территориях.

– Второй по величине объем ассигнований направлен на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети". Что сделано и что предстоит еще сделать?

– Вообще, молодежь и дети – это те, ради кого мы работаем. Они будут главными бенефициарами, главными пользователями всего того, что мы сегодня создаем.

Прежде всего, мы работаем над обновлением системы образования. Еще в 2021 году в рамках региональной программы мы начали модернизацию школьной системы. Сегодня 121 школа у нас уже полностью капитально отремонтирована и модернизирована. Модернизация – это не только капремонт, это и стадионы, и новое оборудование и многое другое в рамках регионального стандарта. В следующем году будет отремонтировано 36 школ, они однолетнего периода ремонта, две школы с двухлетним периодом, то есть всего заходят на капитальный ремонт 38 школ.

Строим молодежные центры, которых у нас пока два – в городах Новочебоксарск и Шумерля. Мы видим, насколько они востребованы молодежью. Нужно как минимум еще два-три таких центра.

Если говорить про образование, это, конечно же, профессионалитет, в формате которого у нас работает девять учебных заведений.

Не менее важно дать возможность детям как можно раньше прикоснуться к научному познанию мира. У нас в детских садах 130 агролабораторий. Все направления, которые мы развиваем в образовании, от детских садов до институтов, позволяют молодежи общаться между собой, вырабатывать креативные решения. Кстати, у нас уже работают два центра креативных индустрий. Мы делаем все, чтобы молодежь реализовывала свои идеи, мечты, претворяла их в жизнь. Буквально за последние пять лет наши молодые люди создали десять брендов одежды, основанных на чувашской вышивке и других составляющих традиционной культуры чувашей.

В этом году провели II Всемирные игры национальных видов единоборств. Приехало к нам шесть тысяч спортсменов из 39 стран и 76 регионов России. Больше половины – дети и молодежь. По десяти видам спорта финалистами стали спортсмены из Чувашии.

– Вы поставили задачу обеспечить 100%-ный охват ветеранов СВО медицинской помощью и трудоустройством. Какие задачи предстоит решить, чтобы обеспечить этот показатель? Какие еще меры помощи участникам СВО и их семьям предусмотрены?

– Мы зафиксировали, что из числа вернувшихся из зоны СВО значительная часть не прошла диспансеризацию. А ведь каждый военный, приезжая домой, обязательно появляется в военном комиссариате. Дальше наша задача - не просто отпустить его домой, а провести обследование здоровья, составить соответствующий паспорт форм медицинской помощи, которые этим людям нужны.

Вторая составляющая – трудоустройство. Здесь работа идет по нескольким направлениям. Первое – это переобучение. Второе – повышение квалификации. Есть возможность трудоустроиться без переобучения и прямо на месте работать и учиться. В течение полугода мы доплачиваем ветеранам суммы в размере двух минимальных пособий по безработице.

Предприятие тоже обязуется платить не меньше определенной суммы. И человек может, будучи учеником, получать достойную зарплату и через полгода стать высококвалифицированным специалистом. А у нас в обрабатывающей промышленности сегодня достаточно конкурентные зарплаты.

Кроме того, есть региональная кадровая программа "Время СВОих". Мы с партнерами из банковского сектора проводим работу, чтобы люди, которые хотят открыть свое дело, могли получить образование, а дальше центр "Мой бизнес" их подхватывает и сопровождает. Есть хорошие примеры уже организованного бизнеса.

Кроме того, четыре человека в этом году получили гранты-агромотиваторы по линии фермерского движения.

По мере того, как мы будем чувствовать, что необходимо нашим ребятам, наши возможности должны расширяться. Например, есть новый проект, который мы вместе с работодателями сформировали – это резервирование 380 рабочих мест. В рамках такого формата предприятия сами добровольно резервируют места, работая с нашими центрами занятости. Там понимают, на каких предприятиях, по каким профессиям предприятия работодатели готовы принять сотрудников.

– Какие инициативы в сфере спорта реализует республика?

– В сфере спорта мы реально сильно продвинули наш национальный вид борьбы керешу. И в целом спорт здорово развивается. По итогам десяти месяцев 399 человек входят в сборные команды РФ по 32 видам спорта. Раньше цифры были скромнее: 154 человека представляли в сборных около 20 видов спорта.

Со своей стороны, мы, во-первых, развиваем инфраструктуру. Недавно заработал биатлонный центр. Открыли круглогодичную лыжероллерную трассу, которая позволяет проводить соревнования любого масштаба и любой сложности. Она имеет уникальные перепады высот, которые очень хороши как для тренировок, так и для проведения соревнований.

В этом году в республике введен в эксплуатацию первый крытый футбольный манеж, ставший ключевой площадкой для Республиканской спортивной школы футбола. Манеж обеспечивает круглогодичные тренировки более 35 тысяч любителей футбола, в том числе юных спортсменов и студентов спортивных учреждений. Рядом с объектом организуется инфраструктура специализированных спортивных классов. Проект стал важным шагом в развитии массового футбола и улучшении доступности спортивных услуг, особенно в осенне-зимний период.

Мы делаем эту инфраструктуру доступной для населения. В наименее загруженные часы спортивные объекты могут посещать люди старшего поколения. У нас почти на 30% увеличилось количество людей старшего поколения, которые систематически занимаются спортом.

Активно развивается центр раннего физического развития детей, который открылся в этом году. Также есть три программно-аппаратных комплекса - в СШОР 8, СШОР 3 и ЦСП, в которых у ребят до 12 лет выявляется, какие виды спорта для них более подходящие. На данный момент тестирование прошло около 250 человек.

– Насколько оживленным был в 2025 году турпоток в Чувашию?

– В целом в туризме все идет достаточно позитивно. Есть рост по путешествиям по Волге, поезда в Чебоксары всегда идут полными. По авиаперевозкам в этом году бьем свой рекорд. Недавно в Чебоксарском аэропорту был принят 600-тысячный пассажир. В прошлом году их было 573 тысячи.

Делаем ставку и на автотуризм. Мегапроект развития Национального туристического маршрута как раз основан, прежде всего, на автотуризме. В нем задействованы 10 муниципалитетов, которые имеют максимальную туристическую привлекательность, причем разнонаправленную – от паломничества в монастыри до агротуризма. Несколько лет назад мы уже создали туристический маршрут "Великий Волжский путь". Действовали вместе с соседями – Татарстаном и Марий Эл. То есть, турист приезжает в Казань, дальше посещает Йошкар-Олу, приезжает в Чебоксары, а оттуда улетает.

Туризм для нас имеет важное значение, но бурного роста пока нет. На сегодняшний день у нас дефицит номерного фонда. Наша задача - сформировать условия для общения с инвесторами, создать гостиничную инфраструктуру. В этом году открылось несколько крупных гостиниц более чем на 30 номеров. Также одна гостиница после проведения крупной реконструкции с использованием льготного кредитования приобрела статус пятизвездочной. В ближайшее время должна открыться вторая.

– Насколько успешно действуют в Чувашии индустриальные парки? Какие производства сегодня сосредоточены в ОЭЗ "Новочебоксарск"?

– В составе этой особой экономической зоны мы заканчиваем создание индустриального парка. Пока шесть резидентов, к концу года должны появиться еще два.

В рамках создания частных технопарков мы создали два – "Абат" и "Машзавод". "Абат" – это кластер пищевого оборудования. "Машзавод" занимается созданием технологий и металлообработкой. Эти технопарки показывают очень хорошие результаты и генерируют потоки налоговых платежей, уже практически окупив те вложения, которые государство направило на их создание, помогая частным инвесторам.