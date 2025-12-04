В Костроме толпа мужчин с битой напала на сотрудников вокзала

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Группа мужчин, вооруженных бейсбольной битой, ворвалась на вокзал в Костромской области и избила сотрудника транспортной безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По версии следствия, 8 ноября на железнодорожном вокзале станции Буй Северной железной дороги в Костромской области группа мужчин, один из которых был вооружен бейсбольной битой, избила сотрудника транспортной безопасности.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) по факту хулиганских действий группы лиц в отношении сотрудников транспортной безопасности на вокзале в Костромской области", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, произошедшему на вокзале предшествовал личный конфликт между сотрудником вокзала и одним из хулиганов, который привел товарищей на "разборки".
Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что материалы о конфликте, переросшем в драку на вокзале в Костроме были переданы ею в СУСК после отказа полиции в возбуждении уголовного дела.
"Костромская транспортная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования", - сообщает надзорное ведомство.