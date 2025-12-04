Рейтинг@Mail.ru
В Костроме толпа мужчин с битой напала на сотрудников вокзала - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 04.12.2025 (обновлено: 15:19 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/napadenie-2059787044.html
В Костроме толпа мужчин с битой напала на сотрудников вокзала
В Костроме толпа мужчин с битой напала на сотрудников вокзала - РИА Новости, 04.12.2025
В Костроме толпа мужчин с битой напала на сотрудников вокзала
Группа мужчин, вооруженных бейсбольной битой, ворвалась на вокзал в Костромской области и избила сотрудника транспортной безопасности, возбуждено уголовное... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:13:00+03:00
2025-12-04T15:19:00+03:00
происшествия
кострома
костромская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018671307_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_da54dd2754138f015ed2a13a45d4f1d0.jpg
https://ria.ru/20251204/yaroslavl-2059756229.html
https://ria.ru/20251204/sk-2059750554.html
кострома
костромская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018671307_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d432493e5b4c02615014ff6d911b5f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кострома, костромская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Кострома, Костромская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Северо-Западная транспортная прокуратура
В Костроме толпа мужчин с битой напала на сотрудников вокзала

В Костроме мужчины с битой напали на сотрудников вокзала и избили одного из них

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Группа мужчин, вооруженных бейсбольной битой, ворвалась на вокзал в Костромской области и избила сотрудника транспортной безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По версии следствия, 8 ноября на железнодорожном вокзале станции Буй Северной железной дороги в Костромской области группа мужчин, один из которых был вооружен бейсбольной битой, избила сотрудника транспортной безопасности.
Наручники - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Ярославле мужчина отнял у пенсионера трость и избил его
Вчера, 13:20
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) по факту хулиганских действий группы лиц в отношении сотрудников транспортной безопасности на вокзале в Костромской области", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, произошедшему на вокзале предшествовал личный конфликт между сотрудником вокзала и одним из хулиганов, который привел товарищей на "разборки".
Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что материалы о конфликте, переросшем в драку на вокзале в Костроме были переданы ею в СУСК после отказа полиции в возбуждении уголовного дела.
"Костромская транспортная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования", - сообщает надзорное ведомство.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
СК начал проверку после публикаций об избиении школьников в Ульяновске
Вчера, 13:04
 
ПроисшествияКостромаКостромская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Северо-Западная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала