10:34 04.12.2025
Жительницу Омска заподозрили в нападении с ножом на сожителя
Жительницу Омска заподозрили в нападении с ножом на сожителя
2025-12-04T10:34:00+03:00
2025-12-04T10:34:00+03:00
2025
Новости
происшествия, омск
Происшествия, Омск
Жительницу Омска заподозрили в нападении с ножом на сожителя

Жительницу Омска заподозрили в нападении с ножом на своего сожителя

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 4 дек - РИА Новости. Жительница Омска нанесла 15 ударов ножом своему сожителю и ушла спать, мужчина в больнице пытался ее выгородить, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейским позвонили из городской больницы и сообщили о госпитализации 52-летнего омича с проникающим ранением груди, шеи и лица. Мужчина объяснил, что травмы получил на улице, а напали на него неизвестные. Эта версия оказалась несостоятельной.
"Выяснилось, что телесные повреждения омичу причинила 48-летняя сожительница. Вместе они распивали алкоголь, в какой-то момент мужчина приревновал избранницу. Женщина, в свою очередь, не стерпела обиды и кухонным ножом нанесла пострадавшему 15 ножевых ранений. После содеянного фигурантка легла спать", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Проснувшись, женщина обнаружила мужчину в луже крови и вызвала скорую. Нож полицейские направили на криминалистическое исследование. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В прошлом женщины имеется судимость за побои и кражу. Сейчас она содержится в изоляторе временного содержания.
