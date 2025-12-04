Жительницу Омска заподозрили в нападении с ножом на сожителя

ОМСК, 4 дек - РИА Новости. Жительница Омска нанесла 15 ударов ножом своему сожителю и ушла спать, мужчина в больнице пытался ее выгородить, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейским позвонили из городской больницы и сообщили о госпитализации 52-летнего омича с проникающим ранением груди, шеи и лица. Мужчина объяснил, что травмы получил на улице, а напали на него неизвестные. Эта версия оказалась несостоятельной.

"Выяснилось, что телесные повреждения омичу причинила 48-летняя сожительница. Вместе они распивали алкоголь, в какой-то момент мужчина приревновал избранницу. Женщина, в свою очередь, не стерпела обиды и кухонным ножом нанесла пострадавшему 15 ножевых ранений. После содеянного фигурантка легла спать", – сообщили в пресс-службе ведомства.