Жительницу Омска заподозрили в нападении с ножом на сожителя
Жительницу Омска заподозрили в нападении с ножом на сожителя
Жительница Омска нанесла 15 ударов ножом своему сожителю и ушла спать, мужчина в больнице пытался ее выгородить, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 04.12.2025
ОМСК, 4 дек - РИА Новости. Жительница Омска нанесла 15 ударов ножом своему сожителю и ушла спать, мужчина в больнице пытался ее выгородить, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейским позвонили из городской больницы и сообщили о госпитализации 52-летнего омича с проникающим ранением груди, шеи и лица. Мужчина объяснил, что травмы получил на улице, а напали на него неизвестные. Эта версия оказалась несостоятельной.
"Выяснилось, что телесные повреждения омичу причинила 48-летняя сожительница. Вместе они распивали алкоголь, в какой-то момент мужчина приревновал избранницу. Женщина, в свою очередь, не стерпела обиды и кухонным ножом нанесла пострадавшему 15 ножевых ранений. После содеянного фигурантка легла спать", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Проснувшись, женщина обнаружила мужчину в луже крови и вызвала скорую. Нож полицейские направили на криминалистическое исследование. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В прошлом женщины имеется судимость за побои и кражу. Сейчас она содержится в изоляторе временного содержания.