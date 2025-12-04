Гендиректора реабилитационного центра в Подмосковье доставили в полицию

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Гендиректор реабилитационного центра в Подмосковье, где незаконно удерживали постояльцев, был доставлен в полицию, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По данным подмосковного ведомства, в полицию поступило заявление от жительницы Москвы, что у нее украли деньги и что ее сестра пострадала из-за персонала реабилитационного центра в деревне Малое Видное. Позднее аналогичные заявления поступили еще от трех человек.
Как рассказала Петрова, центр размещался в частном доме, огороженном высоким забором, вход в дом закрывался на замок. Внутри находились 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет. Они сообщили сотрудникам полиции, что они систематически подвергались физическому насилию и психологическому давлению, находились в изоляции, что их ограничивали в пище и воде, а также использовали в отношении них сильнодействующие препараты без медицинских назначений, добавила начальник управления.
"В территориальный отдел полиции были доставлены генеральный директор и трое работников данного учреждения для дальнейшего разбирательства", - приводятся слова Петровой в Telegram-канале подмосковной полиции.