Гендиректора реабилитационного центра в Подмосковье доставили в полицию

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Гендиректор реабилитационного центра в Подмосковье, где незаконно удерживали постояльцев, был доставлен в полицию, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.