АЦ ВЦИОМ: более 80 процентов жителей Москвы довольны уборкой дорог
АЦ ВЦИОМ: более 80 процентов жителей Москвы довольны уборкой дорог - РИА Новости, 04.12.2025
АЦ ВЦИОМ: более 80 процентов жителей Москвы довольны уборкой дорог
Подавляющее большинство москвичей (84%) довольно содержанием и уборкой дорог в городе, свидетельствуют данные опроса аналитического центра ВЦИОМ. РИА Новости, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Подавляющее большинство москвичей (84%) довольно содержанием и уборкой дорог в городе, свидетельствуют данные опроса аналитического центра ВЦИОМ.
"Московские дороги воспринимаются горожанами как пространство, где порядок поддерживается стабильно: 84% довольны их содержанием и уборкой. Высокие оценки одинаково часто ставят как пешеходы, так и автомобилисты", – говорится в материалах центра.
Наряду с этим горожане отмечают и положительную динамику: шесть из десяти (63%) видят, что в последние годы уборка дорог стала еще лучше.
"У москвичей в основном есть чувство, что уборочной спецтехники в городе достаточно (51%), еще 30% не могут ответить на этот вопрос – то есть в целом город создает впечатление управляемой и хорошо оснащенной дорожной системы", – добавляется в материалах АЦ ВЦИОМ.
В интернет-опросе по формализованной анкете на базе вероятностной панели "ВЦИОМ-онлайн" приняли участие 2482 москвича и 984 жителя Московской области в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.