Жителей дома в Москве после жалоб на запах могут разместить в автобусах

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Автобусы "Мосгортранса" планируется направить для временного размещения жителей подъезда дома на юго-востоке Москвы, которые после дезинсекции в квартире пожаловались на неприятный запах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.