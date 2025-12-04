https://ria.ru/20251204/moskva-2059762917.html
Жителей дома в Москве после жалоб на запах могут разместить в автобусах
Жителей дома в Москве после жалоб на запах могут разместить в автобусах - РИА Новости, 04.12.2025
Жителей дома в Москве после жалоб на запах могут разместить в автобусах
Автобусы "Мосгортранса" планируется направить для временного размещения жителей подъезда дома на юго-востоке Москвы, которые после дезинсекции в квартире... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:39:00+03:00
2025-12-04T13:39:00+03:00
2025-12-04T13:40:00+03:00
происшествия
москва
мосгортранс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569542633_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be8ef41685fb0bb1bfff462fdab11e1c.jpg
https://ria.ru/20251028/moskva-2051170080.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569542633_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ebdd6013b52237248717fe6618c82e5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мосгортранс
Происшествия, Москва, Мосгортранс
Жителей дома в Москве после жалоб на запах могут разместить в автобусах
РИА Новости: автобусы направят для временного размещения жителей дома в Москве
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Автобусы "Мосгортранса" планируется направить для временного размещения жителей подъезда дома на юго-востоке Москвы, которые после дезинсекции в квартире пожаловались на неприятный запах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Оформлена заявка на отправку автобусов ГУП "Мосгортранс" для обогрева эвакуированных людей в количестве 30 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по результатам замеров проб воздуха, взятых специалистами аварийно-спасательного отряда, выявлено превышение концентрации вредных веществ.
Дезинсекция проводилась в квартире дома в Москве
, где жители пожаловались на неприятный запах в подъезде, сообщила ранее прокуратура.