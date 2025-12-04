Рейтинг@Mail.ru
13:39 04.12.2025
Жителей дома в Москве после жалоб на запах могут разместить в автобусах
Жителей дома в Москве после жалоб на запах могут разместить в автобусах
Автобусы "Мосгортранса" планируется направить для временного размещения жителей подъезда дома на юго-востоке Москвы, которые после дезинсекции в квартире... РИА Новости, 04.12.2025
происшествия, москва, мосгортранс
Происшествия, Москва, Мосгортранс
Жителей дома в Москве после жалоб на запах могут разместить в автобусах

РИА Новости: автобусы направят для временного размещения жителей дома в Москве

Дезинфекция подъезда жилого дома в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Автобусы "Мосгортранса" планируется направить для временного размещения жителей подъезда дома на юго-востоке Москвы, которые после дезинсекции в квартире пожаловались на неприятный запах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Оформлена заявка на отправку автобусов ГУП "Мосгортранс" для обогрева эвакуированных людей в количестве 30 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по результатам замеров проб воздуха, взятых специалистами аварийно-спасательного отряда, выявлено превышение концентрации вредных веществ.
Дезинсекция проводилась в квартире дома в Москве, где жители пожаловались на неприятный запах в подъезде, сообщила ранее прокуратура.
Квартира в жилом доме на ул. 5-я Кожуховская в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В московской квартире обнаружили горы мусора, насекомых и девять кошек
28 октября, 13:27
 
ПроисшествияМоскваМосгортранс
 
 
