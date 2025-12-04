Рейтинг@Mail.ru
Стала известна причина запаха, на который жаловались жильцы дома в Москве - РИА Новости, 04.12.2025
13:04 04.12.2025
Стала известна причина запаха, на который жаловались жильцы дома в Москве
Стала известна причина запаха, на который жаловались жильцы дома в Москве
Дезинсекция проводилась в квартире дома в Москве, где жители пожаловались на неприятный запах в подъезде, прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента,... РИА Новости, 04.12.2025
Стала известна причина запаха, на который жаловались жильцы дома в Москве

В квартире дома в Москве, где жаловались на запах, проводилась дезинсекция

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Дезинсекция проводилась в квартире дома в Москве, где жители пожаловались на неприятный запах в подъезде, прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента, сообщает прокуратура Москвы в мессенджере MAX.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что специалисты аварийно-спасательного отряда прибыли по вызову для обследования подъезда жилого дома на юго-востоке Москвы, жильцы которого пожаловались на неприятный запах.
"Лефортовская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента в жилом доме на улице Нижегородская. По предварительным данным, в одной из квартир проводилась дезинсекция. Ход процессуальной проверки, ликвидация последствий инцидента и соблюдение прав жителей многоквартирного дома на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работает Лефортовский межрайонный прокурор Александр Федоров.
