Два автомобиля пострадали при поджоге мусорных контейнеров на западе Москвы - РИА Новости, 04.12.2025
12:15 04.12.2025
Два автомобиля пострадали при поджоге мусорных контейнеров на западе Москвы
Два автомобиля пострадали при поджоге мусорных контейнеров на западе Москвы
Два легковых автомобиля получили повреждения ночью из-за поджога мусорных контейнеров во дворе жилого дома на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 04.12.2025
2025
Два автомобиля пострадали при поджоге мусорных контейнеров на западе Москвы

РИА Новости: в Москве 2 автомобиля пострадали при поджоге мусорных контейнеров

Сотрудник МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Два легковых автомобиля получили повреждения ночью из-за поджога мусорных контейнеров во дворе жилого дома на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Осеннем бульваре в результате возгорания двух мусорных контейнеров повреждены огнём припаркованные легковые автомобили BMW и Volvo", - сказал собеседник агентства.
Причиной возгорания мусорных контейнеров, по предварительной информации, стал поджог. Машины сильно повреждены, пострадавших нет. Злоумышленников ищет полиция.
В Подмосковье задержали подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля
© 2025 МИА «Россия сегодня»
