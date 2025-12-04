https://ria.ru/20251204/moskva-2059726953.html
На юго-востоке Москвы началась реабилитация Шибаевского пруда
На юго-востоке Москвы началась реабилитация Шибаевского пруда - РИА Новости, 04.12.2025
На юго-востоке Москвы началась реабилитация Шибаевского пруда
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Шибаевского пруда на юго-востоке столицы, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 04.12.2025
москва
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Шибаевского пруда на юго-востоке столицы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Шибаевский пруд входит в каскад Кузьминских прудов, расположенных на реке Чурилихе на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино", на протяжении многих лет он остается любимым местом отдыха местных жителей. Но сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии, в частности, на дне накопились большие объемы ила. В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию, работы планируем завершить до конца этого года", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что водоем площадью шесть гектаров очистят от ила и создадут новую зону биоплато.
"В рамках проекта извлечем иловые отложения объемом 23,5 тысячи кубометров, мероприятия проведем с использованием плавающего земснаряда, уровень воды будет понижен частично, что не повлияет на сформированную экосистему. Организуем в дополнение к существующей новую зону биоплато площадью 710 квадратных метров, в теплое время года высадим более 13 тысяч водных растений", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.