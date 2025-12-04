Рейтинг@Mail.ru
Суд утвердил приговор журналистам Sota* и Reuters за сотрудничество с ФБК** - РИА Новости, 04.12.2025
14:29 04.12.2025
Суд утвердил приговор журналистам Sota* и Reuters за сотрудничество с ФБК**
Суд утвердил приговор журналистам Sota* и Reuters за сотрудничество с ФБК**
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЖурналист Sota Vision* Антонина Фаворская (Кравцова), продюсер Reuters Константин Габов (слева) и видеожурналист, работавший с Associated Press, Сергей Карелин в Нагатинском суде Москвы
Журналист Sota Vision* Антонина Фаворская (Кравцова), продюсер Reuters Константин Габов (слева) и видеожурналист, работавший с Associated Press, Сергей Карелин в Нагатинском суде Москвы
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор журналистам Рейтер и издания Sota Vision* по делу о сотрудничестве с "Фондом борьбы с коррупцией"**, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор Нагатинского суда Москвы оставлен без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказали в суде.
Нагатинский суд Москвы в апреле приговорил к 5,5 годам колонии журналистов Sota Vision* Артема Кригера и Антонину Фаворскую (Кравцову), продюсера новостной службы агентства Рейтер Константина Габова и работавшего с Ассошиэйтед Пресс видеожурналиста Сергея Карелина.
Разбирательство проходило в закрытом режиме. За участие в деятельности экстремистского сообщества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.
