Суд утвердил приговор журналистам Sota* и Reuters за сотрудничество с ФБК**
Суд утвердил приговор журналистам Sota* и Reuters за сотрудничество с ФБК** - РИА Новости, 04.12.2025
Суд утвердил приговор журналистам Sota* и Reuters за сотрудничество с ФБК**
Мосгорсуд признал законным приговор журналистам Рейтер и издания Sota Vision* по делу о сотрудничестве с "Фондом борьбы с коррупцией"**, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор журналистам Рейтер и издания Sota Vision* по делу о сотрудничестве с "Фондом борьбы с коррупцией"**, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор Нагатинского суда Москвы
оставлен без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказали в суде.
Нагатинский суд Москвы в апреле приговорил к 5,5 годам колонии журналистов Sota Vision* Артема Кригера и Антонину Фаворскую (Кравцову), продюсера новостной службы агентства Рейтер Константина Габова и работавшего с Ассошиэйтед Пресс видеожурналиста Сергея Карелина.
Разбирательство проходило в закрытом режиме. За участие в деятельности экстремистского сообщества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.