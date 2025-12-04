Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии заявили, что Санду разрушает межнациональное единство - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/moldaviya-2059915209.html
В Молдавии заявили, что Санду разрушает межнациональное единство
В Молдавии заявили, что Санду разрушает межнациональное единство - РИА Новости, 04.12.2025
В Молдавии заявили, что Санду разрушает межнациональное единство
Президента Молдавии Майю Санду нельзя считать политиком, который укрепляет многонациональное общество республики, её действия ведут к разобщению, заявил в... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T22:26:00+03:00
2025-12-04T22:26:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
майя санду
владимир филат
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045173398_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c953ddf7cb60bb646b4fbd5f7dd7b752.jpg
https://ria.ru/20251204/sandu-2059659945.html
https://ria.ru/20251203/moldaviya-2059619938.html
https://ria.ru/20251203/moldaviya-2059478449.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045173398_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_881d1106a6abde9417a75beddd167392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, владимир филат, дмитрий песков
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Владимир Филат, Дмитрий Песков
В Молдавии заявили, что Санду разрушает межнациональное единство

Экс-премьер Филат: Санду в Молдавии разрушает межнациональное единство

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЁВ, 4 дек - РИА Новости. Президента Молдавии Майю Санду нельзя считать политиком, который укрепляет многонациональное общество республики, её действия ведут к разобщению, заявил в комментарии РИА Новости экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. Глава Координационного совета Алексей Петрович сообщил РИА Новости, что всего собрано около 5 тысяч подписей.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Приоритеты Санду оторваны от реальности, заявил Додон
Вчера, 01:00
В издании "Официальный монитор" в среду опубликован указ президента Молдавии Санду об утверждении закона, который денонсирует соглашение о культурных центрах РФ, а также сам договор. В постановлении парламента прописано, что министерству иностранных дел Молдавии поручено проинформировать российскую сторону о денонсации республикой договора. В нем также поясняется, что вступление в силу следует сразу после опубликования закона в "Официальном мониторе".
"У нас многонациональное общество, и оно должно быть сплочённым, а не разделённым. Но нынешняя власть - Санду и ее партия, - не строят, она разрушает. Санду вспоминает о национальных меньшинствах лишь в период выборов. Тогда она выступает на всех языках, сладко рассказывает о "едином государстве". А после - забывает. Это не политика объединения, это имитация", - сказал экс-премьер.
Филат добавил, что борьба с культурными центрами ведёт к дальнейшему культурному и политическому разрыву внутри страны и ускоряют раскол в обществе.
"Действия власти противоположны интересам страны. Люди должны чувствовать себя частью Молдовы каждый день, а не раз в четыре года", - подчеркнул политик.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Санду подписала указ о денонсации соглашения между Россией и Молдавией
3 декабря, 19:51
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Партия Санду довела экономику Молдавии до деградации, считает экс-премьер
3 декабря, 12:28
 
В миреМолдавияРоссияКишиневМайя СандуВладимир ФилатДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала