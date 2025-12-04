В Молдавии заявили, что Санду разрушает межнациональное единство

КИШИНЁВ, 4 дек - РИА Новости. Президента Молдавии Майю Санду нельзя считать политиком, который укрепляет многонациональное общество республики, её действия ведут к разобщению, заявил в комментарии РИА Новости экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.

Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе . Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК . Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. Глава Координационного совета Алексей Петрович сообщил РИА Новости, что всего собрано около 5 тысяч подписей.

В издании "Официальный монитор" в среду опубликован указ президента Молдавии Санду об утверждении закона, который денонсирует соглашение о культурных центрах РФ, а также сам договор. В постановлении парламента прописано, что министерству иностранных дел Молдавии поручено проинформировать российскую сторону о денонсации республикой договора. В нем также поясняется, что вступление в силу следует сразу после опубликования закона в "Официальном мониторе".

"У нас многонациональное общество, и оно должно быть сплочённым, а не разделённым. Но нынешняя власть - Санду и ее партия, - не строят, она разрушает. Санду вспоминает о национальных меньшинствах лишь в период выборов. Тогда она выступает на всех языках, сладко рассказывает о "едином государстве". А после - забывает. Это не политика объединения, это имитация", - сказал экс-премьер.

Филат добавил, что борьба с культурными центрами ведёт к дальнейшему культурному и политическому разрыву внутри страны и ускоряют раскол в обществе.

"Действия власти противоположны интересам страны. Люди должны чувствовать себя частью Молдовы каждый день, а не раз в четыре года", - подчеркнул политик.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.