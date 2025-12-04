Рейтинг@Mail.ru
Партия социалистов Молдавии призвала оппозицию поддержать протесты - РИА Новости, 04.12.2025
16:22 04.12.2025
Партия социалистов Молдавии призвала оппозицию поддержать протесты
Партия социалистов Молдавии призвала оппозицию поддержать протесты
Партия социалистов Молдавии призвала оппозицию поддержать протесты

Флаги Молдавии
Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии призывает остальные оппозиционные силы республики поддержать антиправительственные протесты, заявил в четверг на акции протеста в Кишиневе лидер Соцпартии, экс-президент Игорь Додон.
Сторонники Соцпартии в четверг провели перед зданием министерства труда и соцзащиты митинг против антисоциальной политики, которую проводят партия "Действие и солидарность" и правительство премьера Александра Мунтяну. В частности, они выразили возмущение сокращением размеров компенсаций за рост тарифов на энергоресурсы. В рамках митинга они потребовали отставки министра труда и соцзащиты Натальи Плугарь и всего правительства.
"Партия социалистов будет выдвигать вотумы недоверия тем, кто не слышит граждан и действует против их интересов. Мы призываем всю оппозицию объединяться в совместных акциях. В следующий раз мы выйдем без партийных флагов", - заявил Додон, завершая акцию протеста.
Он подчеркнул, что оппозиция должна консолидировать силы, чтобы добиться справедливости для жителей страны.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
