Партия социалистов Молдавии призвала оппозицию поддержать протесты

Сторонники Соцпартии в четверг провели перед зданием министерства труда и соцзащиты митинг против антисоциальной политики, которую проводят партия "Действие и солидарность" и правительство премьера Александра Мунтяну. В частности, они выразили возмущение сокращением размеров компенсаций за рост тарифов на энергоресурсы. В рамках митинга они потребовали отставки министра труда и соцзащиты Натальи Плугарь и всего правительства.