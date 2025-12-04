МИД прокомментировал денонсацию Молдавией соглашения о Русском доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Москва расценивает решение о денонсации соглашения о "Русском доме", которое приняло правительство Молдавии, как шаг, направленный на разрушение многовековых связей между странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы расцениваем данное решение (о денонсации "Русского дома" - ред.) как очередной шаг, направленный на разрушение имеющих многовековую историю российско-молдовских связей", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам политики.
Она также отметила, что ставшие поводом для закрытия "Русского дома" в Молдавии аргументы о том, что организация якобы служит "рупором российской пропаганды", не выдерживают критики.
"В самой Молдавии решение о денонсации межправительственного соглашения вызвало широкий резонанс. Утверждения правительства, что этот центр - инструмент гибридной войны против Республики Молдова, воспринимается молдаванами как насмешка над людьми. Активно идет сбор подписей под петицией об отмене решения о закрытии "Русского дома". На нынешний момент, было собрано более 5 тысяч подписей ", - добавила она.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. Глава Координационного совета Алексей Петрович сообщил РИА Новости, что всего собрано около 5 тысяч подписей.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.