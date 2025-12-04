МИД прокомментировал денонсацию Молдавией соглашения о Русском доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Москва расценивает решение о денонсации соглашения о "Русском доме", которое приняло правительство Молдавии, как шаг, направленный на разрушение многовековых связей между странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В самой Молдавии решение о денонсации межправительственного соглашения вызвало широкий резонанс. Утверждения правительства, что этот центр - инструмент гибридной войны против Республики Молдова, воспринимается молдаванами как насмешка над людьми. Активно идет сбор подписей под петицией об отмене решения о закрытии "Русского дома". На нынешний момент, было собрано более 5 тысяч подписей ", - добавила она.