Правительство Молдавии планирует сократить зарплаты чиновников

КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии планирует сократить зарплаты некоторых чиновников, заявил премьер республики Александр Мунтяну.

"Непросто принимать непопулярные решения, мы слышали жалобы населения на зарплаты некоторых чиновников, в некоторых случаях мы снизим эти зарплаты, которые кажутся нам неоправданными. Я говорю о некоторых позициях чиновников, которые получают чрезмерные зарплаты, речь идет о работниках некоторых агентств", - заявил Мунтяну на брифинге.

По его словам, вместо этого власти намерены обеспечить достойную зарплату для тех, кто "работает честно".

"В рамках правительства мы работаем над новым законом об оплате труда, который вступит в силу в следующем году. Мы заботимся об уязвимых слоях населения, минимальная зарплата вырастет", - отметил Мунтяну.