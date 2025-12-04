Правительство Молдавии планирует сократить зарплаты чиновников

https://ria.ru/20251204/moldaviya-2059740814.html
2025-12-04T12:30:00+03:00
2025-12-04T12:30:00+03:00
2025-12-04T12:34:00+03:00
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии планирует сократить зарплаты некоторых чиновников, заявил премьер республики Александр Мунтяну.
"Непросто принимать непопулярные решения, мы слышали жалобы населения на зарплаты некоторых чиновников, в некоторых случаях мы снизим эти зарплаты, которые кажутся нам неоправданными. Я говорю о некоторых позициях чиновников, которые получают чрезмерные зарплаты, речь идет о работниках некоторых агентств", - заявил Мунтяну на брифинге.
По его словам, вместо этого власти намерены обеспечить достойную зарплату для тех, кто "работает честно".
"В рамках правительства мы работаем над новым законом об оплате труда, который вступит в силу в следующем году. Мы заботимся об уязвимых слоях населения, минимальная зарплата вырастет", - отметил Мунтяну.
Молдавия
несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.