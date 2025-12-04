Рейтинг@Mail.ru
Правительство Молдавии планирует сократить зарплаты чиновников - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 04.12.2025 (обновлено: 12:34 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/moldaviya-2059740814.html
Правительство Молдавии планирует сократить зарплаты чиновников
Правительство Молдавии планирует сократить зарплаты чиновников - РИА Новости, 04.12.2025
Правительство Молдавии планирует сократить зарплаты чиновников
Правительство Молдавии планирует сократить зарплаты некоторых чиновников, заявил премьер республики Александр Мунтяну. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:30:00+03:00
2025-12-04T12:34:00+03:00
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155545/74/1555457490_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5193823f54dd960051720559e83b808e.jpg
https://ria.ru/20251203/moldaviya-2059619938.html
https://ria.ru/20251203/moldavija-2059501334.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155545/74/1555457490_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_d2b7446531f0f9b7797439d0db2793c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Правительство Молдавии планирует сократить зарплаты чиновников

Премьер Молдавии Мунтяну заявил о намерении сократить зарплаты чиновников

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии планирует сократить зарплаты некоторых чиновников, заявил премьер республики Александр Мунтяну.
"Непросто принимать непопулярные решения, мы слышали жалобы населения на зарплаты некоторых чиновников, в некоторых случаях мы снизим эти зарплаты, которые кажутся нам неоправданными. Я говорю о некоторых позициях чиновников, которые получают чрезмерные зарплаты, речь идет о работниках некоторых агентств", - заявил Мунтяну на брифинге.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Санду подписала указ о денонсации соглашения между Россией и Молдавией
3 декабря, 19:51
По его словам, вместо этого власти намерены обеспечить достойную зарплату для тех, кто "работает честно".
"В рамках правительства мы работаем над новым законом об оплате труда, который вступит в силу в следующем году. Мы заботимся об уязвимых слоях населения, минимальная зарплата вырастет", - отметил Мунтяну.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти в превращении страны в мусорную свалку
3 декабря, 13:42
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала