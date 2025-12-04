Молдавская оппозиция обвинила власти в отстранении от решения проблем

КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Правительство и парламент Молдавии к концу года должны были сосредоточиться на утверждении госбюджета на 2026 год, но вместо этого они стали инертными и пропали из публичного пространства, что может привести к серьезным проблемам, утверждает оппозиционная Либерал-демократическая партия (ЛДПМ).
"Паралич государственных институтов становится всё более очевидным. Правительство, которое должно выступать двигателем законодательных инициатив и ключевым генератором публичных политик, фактически исчезло из публичного пространства, а премьер-министр почти полностью пропал с передовой управленческих решений. Это ничем не оправданное отстранение исполнительной власти напрямую отражается на парламенте, который перенимает тот же инертный ритм административной тишины и пассивности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Либерал-демократы отмечают, что особенно тревожной эта ситуация становится в условиях, когда Молдавия не имеет ни утверждённого бюджета на будущий год, ни бюджетно-налоговой политики. Власти будут вынуждены принимать эти документы в ускоренном режиме без полноценной публичной дискуссии и без реальных парламентских дебатов, считают в партии.
"В такой обстановке качество законодательного процесса оказывается под угрозой, а упущенное время превращается в бремя, которое ощутимо скажется на экономике и на всём обществе. ЛДПМ считает, что парламент обязан безотлагательно восстановить свою конституционную роль и вернуться к исполнению своих обязанностей", - подчеркивается в заявлении.
Минфин Молдавии на этой неделе представил проект госбюджета на 2026 год, согласно которому дефицит составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов).
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.