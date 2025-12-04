Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция потребовала отставки министра труда и соцзащиты - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/moldavija-2059767407.html
Молдавская оппозиция потребовала отставки министра труда и соцзащиты
Молдавская оппозиция потребовала отставки министра труда и соцзащиты - РИА Новости, 04.12.2025
Молдавская оппозиция потребовала отставки министра труда и соцзащиты
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов проводит в четверг акцию протеста перед зданием министерства труда и социальной защиты страны, требуя отставки... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:55:00+03:00
2025-12-04T13:55:00+03:00
в мире
молдавия
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059765317_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eb960ea5e7c1458c331826e107c257a2.jpg
https://ria.ru/20251203/moldaviya-2059619938.html
https://ria.ru/20251204/vlasti-2059745335.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059765317_153:0:1114:721_1920x0_80_0_0_d797ae9efbaff295669ecc3d696faad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, игорь додон
В мире, Молдавия, Игорь Додон
Молдавская оппозиция потребовала отставки министра труда и соцзащиты

Молдавская соцпартия в ходе акции протеста потребовала отставки министра труда

© Фото : Sputnik МолдоваАкция протеста перед зданием Минтруда и социзащиты в Кишиневе
Акция протеста перед зданием Минтруда и социзащиты в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Sputnik Молдова
Акция протеста перед зданием Минтруда и социзащиты в Кишиневе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов проводит в четверг акцию протеста перед зданием министерства труда и социальной защиты страны, требуя отставки министра Натальи Плугару, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники Соцпартии собрались в четверг перед зданием министерства труда и соцзащиты, чтобы выразить протест против антисоциальной политики, которую проводят партия "Действие и солидарность" и правительство премьера Александра Мунтяну.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Санду подписала указ о денонсации соглашения между Россией и Молдавией
3 декабря, 19:51
"В ситуации, когда граждане вынуждены экономить на всем из-за роста цен, власти решили сократить размер компенсации за рост тарифов на энергоресурсы, а со следующего года их вообще не будет. Людям приходится выживать, поэтому мы требуем, чтобы министр ушел в отставку", - заявили организаторы.
Участники митинга поддерживают это требование лозунгами "Отставка" и "Хватит воровать". С собой они принесли плакаты с призывами не экономить на соцзащите и не урезать помощь, когда жители страны вынуждены мерзнуть.
Ранее экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон допустил, что оппозиция может выступить с инициативой об отставке некоторых министров.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Экс-премьер Молдавии назвал правительство некомпетентным
Вчера, 12:43
 
В миреМолдавияИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала