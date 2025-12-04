Молдавская оппозиция потребовала отставки министра труда и соцзащиты

КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов проводит в четверг акцию протеста перед зданием министерства труда и социальной защиты страны, требуя отставки министра Натальи Плугару, передает корреспондент РИА Новости.

Сторонники Соцпартии собрались в четверг перед зданием министерства труда и соцзащиты, чтобы выразить протест против антисоциальной политики, которую проводят партия "Действие и солидарность" и правительство премьера Александра Мунтяну.

"В ситуации, когда граждане вынуждены экономить на всем из-за роста цен, власти решили сократить размер компенсации за рост тарифов на энергоресурсы, а со следующего года их вообще не будет. Людям приходится выживать, поэтому мы требуем, чтобы министр ушел в отставку", - заявили организаторы.

Участники митинга поддерживают это требование лозунгами "Отставка" и "Хватит воровать". С собой они принесли плакаты с призывами не экономить на соцзащите и не урезать помощь, когда жители страны вынуждены мерзнуть.

Ранее экс-президент Молдавии , глава Соцпартии Игорь Додон допустил, что оппозиция может выступить с инициативой об отставке некоторых министров.