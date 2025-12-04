https://ria.ru/20251204/moldavija-2059767407.html
Молдавская оппозиция потребовала отставки министра труда и соцзащиты
Молдавская оппозиция потребовала отставки министра труда и соцзащиты
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов проводит в четверг акцию протеста перед зданием министерства труда и социальной защиты страны, требуя отставки министра Натальи Плугару, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники Соцпартии собрались в четверг перед зданием министерства труда и соцзащиты, чтобы выразить протест против антисоциальной политики, которую проводят партия "Действие и солидарность" и правительство премьера Александра Мунтяну.
"В ситуации, когда граждане вынуждены экономить на всем из-за роста цен, власти решили сократить размер компенсации за рост тарифов на энергоресурсы, а со следующего года их вообще не будет. Людям приходится выживать, поэтому мы требуем, чтобы министр ушел в отставку", - заявили организаторы.
Участники митинга поддерживают это требование лозунгами "Отставка" и "Хватит воровать". С собой они принесли плакаты с призывами не экономить на соцзащите и не урезать помощь, когда жители страны вынуждены мерзнуть.
Ранее экс-президент Молдавии
, глава Соцпартии Игорь Додон
допустил, что оппозиция может выступить с инициативой об отставке некоторых министров.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.