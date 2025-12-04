В Альметьевске в подъезде дома нашли новорожденного ребенка

КАЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. Житель Альметьевска нашел в подъезде дома новорожденного ребенка, сейчас он в больнице, проводится проверка, сообщила прокуратура Татарстана

"Альметьевская городская прокуратура организовала проверку по факту обнаружения новорожденного ребенка в подъезде дома: сегодня утром младенца нашел мужчина на полу подъезда", - говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, в настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится в детской городской больнице.