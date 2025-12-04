https://ria.ru/20251204/mladenets-2059767089.html
В Альметьевске в подъезде дома нашли новорожденного ребенка
В Альметьевске в подъезде дома нашли новорожденного ребенка - РИА Новости, 04.12.2025
В Альметьевске в подъезде дома нашли новорожденного ребенка
Житель Альметьевска нашел в подъезде дома новорожденного ребенка, сейчас он в больнице, проводится проверка, сообщила прокуратура Татарстана. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:54:00+03:00
2025-12-04T13:54:00+03:00
2025-12-04T13:54:00+03:00
происшествия
альметьевск
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5aff0be23a8a25a968f63c187b27b56.jpg
https://ria.ru/20251129/mladenets-2058599451.html
альметьевск
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608577_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6573091fe77a8e05be8442a093137fe1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, альметьевск, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Альметьевск, Республика Татарстан (Татарстан)
В Альметьевске в подъезде дома нашли новорожденного ребенка
В Альметьевске проводят проверку после обнаружения младенца в подъезде дома