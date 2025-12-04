Рейтинг@Mail.ru
В Альметьевске в подъезде дома нашли новорожденного ребенка - РИА Новости, 04.12.2025
13:54 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/mladenets-2059767089.html
В Альметьевске в подъезде дома нашли новорожденного ребенка
В Альметьевске в подъезде дома нашли новорожденного ребенка
Житель Альметьевска нашел в подъезде дома новорожденного ребенка, сейчас он в больнице, проводится проверка, сообщила прокуратура Татарстана. РИА Новости, 04.12.2025
В Альметьевске в подъезде дома нашли новорожденного ребенка

В Альметьевске проводят проверку после обнаружения младенца в подъезде дома

КАЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. Житель Альметьевска нашел в подъезде дома новорожденного ребенка, сейчас он в больнице, проводится проверка, сообщила прокуратура Татарстана.
"Альметьевская городская прокуратура организовала проверку по факту обнаружения новорожденного ребенка в подъезде дома: сегодня утром младенца нашел мужчина на полу подъезда", - говорится в сообщении.
По информации надзорного ведомства, в настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится в детской городской больнице.
Городская прокуратура даст оценку действиям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Подмосковье возбудили дело после обнаружения тела младенца
29 ноября, 13:24
 
