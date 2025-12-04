Рейтинг@Mail.ru
ВСУ хотели нанести ракетный удар во время концерта Shaman, заявила Мизулина - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 04.12.2025 (обновлено: 20:22 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/mizulina-2059854152.html
ВСУ хотели нанести ракетный удар во время концерта Shaman, заявила Мизулина
ВСУ хотели нанести ракетный удар во время концерта Shaman, заявила Мизулина - РИА Новости, 04.12.2025
ВСУ хотели нанести ракетный удар во время концерта Shaman, заявила Мизулина
Украинские войска собирались устроить атаку на концертную площадку в Белгороде, где должен был выступать певец Shaman, написала глава Лиги безопасного интернета РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:49:00+03:00
2025-12-04T20:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
россия
екатерина мизулина
вооруженные силы украины
лига безопасного интернета
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043299103_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_90827a26c5b1b030027f1998d3064b78.jpg
https://ria.ru/20251203/belgorod-2059639912.html
белгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043299103_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_28c97ab82420b84e62c5e4bca8732abb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, россия, екатерина мизулина, вооруженные силы украины, лига безопасного интернета, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, Екатерина Мизулина, Вооруженные силы Украины, Лига безопасного интернета, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ хотели нанести ракетный удар во время концерта Shaman, заявила Мизулина

Мизулина: ВСУ планировали нанести удар во время концерта Shaman в Белгороде

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯрослав Дронов
Ярослав Дронов - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Ярослав Дронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинские войска собирались устроить атаку на концертную площадку в Белгороде, где должен был выступать певец Shaman, написала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале.
«
"Уже по приезде в город мы узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта. В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали. Позже информация о возможном теракте подтвердилась. ВСУ планировали ударить по площадке в момент исполнения на сцене Гимна России", — уточнила она.
Мизулина добавила, что благодаря действиям местных властей, сотрудников МЧС и представителей Минобороны удалось не допустить трагедии. По ее словам, на обоих концертах ожидался аншлаг — билеты купили свыше двух тысяч человек.
Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что дворец культуры "Энергомаш", где в среду и четверг должны были состояться концерты Shaman, закрыты на три дня по техническим причинам. Певец должен был выступить там с новой сольной программой "Победа!".
Shaman встретился с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Shaman и Мизулина встретились с губернатором Белгородской области
3 декабря, 21:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородРоссияЕкатерина МизулинаВооруженные силы УкраиныЛига безопасного интернетаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала