ВСУ хотели нанести ракетный удар во время концерта Shaman, заявила Мизулина

Мизулина добавила, что благодаря действиям местных властей, сотрудников МЧС и представителей Минобороны удалось не допустить трагедии. По ее словам, на обоих концертах ожидался аншлаг — билеты купили свыше двух тысяч человек.

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что дворец культуры "Энергомаш", где в среду и четверг должны были состояться концерты Shaman, закрыты на три дня по техническим причинам. Певец должен был выступить там с новой сольной программой "Победа!".