Блогер Александра Митрошина перед началом заседания в Тверском районном суде в Москве

Суд вернется к делу блогера Митрошиной в следующем году

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы 13 января допросит свидетелей по делу блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"С учетом плотности назначенных на декабрь заседаний предлагаю участникам процесса обсудить даты в январе", - сказал судья Алексей Криворучко

В итоге он отложил заседание на 13 января. На нем начнется исследование доказательств обвинения. Прокурор запланировала начать его с допроса свидетелей.

Митрошина в суде заявила, что вину признает частично - она не предполагала, что купля-продажа квартиры может быть расценена как отмывание денег.

Суд продлил ей домашний арест на полгода.

Митрошина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ . По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве