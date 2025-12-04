Суд вернется к делу блогера Митрошиной в следующем году

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы 13 января допросит свидетелей по делу блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"С учетом плотности назначенных на декабрь заседаний предлагаю участникам процесса обсудить даты в январе", - сказал судья Алексей Криворучко.
В итоге он отложил заседание на 13 января. На нем начнется исследование доказательств обвинения. Прокурор запланировала начать его с допроса свидетелей.
Митрошина в суде заявила, что вину признает частично - она не предполагала, что купля-продажа квартиры может быть расценена как отмывание денег.
Суд продлил ей домашний арест на полгода.
Митрошина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.
Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга.
