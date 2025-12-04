Рейтинг@Mail.ru
Суд вернется к делу блогера Митрошиной в следующем году - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 04.12.2025 (обновлено: 11:56 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/mitroshina-2059729389.html
Суд вернется к делу блогера Митрошиной в следующем году
Суд вернется к делу блогера Митрошиной в следующем году - РИА Новости, 04.12.2025
Суд вернется к делу блогера Митрошиной в следующем году
Тверской суд Москвы 13 января допросит свидетелей по делу блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T11:52:00+03:00
2025-12-04T11:56:00+03:00
происшествия
москва
россия
александра митрошина
алексей криворучко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059709166_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_7cc996a9886509bf8b156d119ccb8e00.jpg
https://ria.ru/20251203/delo-2059412646.html
https://ria.ru/20251114/sud-2054992337.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059709166_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_aae68dd201c20de382b959bb29848dc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, александра митрошина, алексей криворучко
Происшествия, Москва, Россия, Александра Митрошина, Алексей Криворучко
Суд вернется к делу блогера Митрошиной в следующем году

Тверской суд Москвы вернется к делу Митрошиной в следующем году

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкБлогер Александра Митрошина перед началом заседания в Тверском районном суде в Москве
Блогер Александра Митрошина перед началом заседания в Тверском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Блогер Александра Митрошина перед началом заседания в Тверском районном суде в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы 13 января допросит свидетелей по делу блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"С учетом плотности назначенных на декабрь заседаний предлагаю участникам процесса обсудить даты в январе", - сказал судья Алексей Криворучко.
В итоге он отложил заседание на 13 января. На нем начнется исследование доказательств обвинения. Прокурор запланировала начать его с допроса свидетелей.
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Дело о продаже подделок брендов Лерчек передали в другой суд Москвы
3 декабря, 07:51
Митрошина в суде заявила, что вину признает частично - она не предполагала, что купля-продажа квартиры может быть расценена как отмывание денег.
Суд продлил ей домашний арест на полгода.
Митрошина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.
Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга.
Блогер Александра Митрошина у здания Тверского районного суда в Москве. Слева: супруг Митрошиной Тимур Кошкаров - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Суд рассмотрит заявление ФНС о банкротстве блогера Митрошиной
14 ноября, 14:28
 
ПроисшествияМоскваРоссияАлександра МитрошинаАлексей Криворучко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала