Митрошина частично признала вину в легализации денег - РИА Новости, 04.12.2025
11:37 04.12.2025 (обновлено: 15:46 04.12.2025)
Митрошина частично признала вину в легализации денег
Блогер Александра Митрошина частично признала вину в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
Блогер Александра Митрошина перед началом заседания в Тверском районном суде в Москве
Блогер Александра Митрошина перед началом заседания в Тверском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Блогер Александра Митрошина перед началом заседания в Тверском районном суде в Москве
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Блогер Александра Митрошина частично признала вину в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
"Я признаю вину частично. Я не могла предполагать, что мои действия по продаже моих квартир могут быть расценены как легализация", — сказала она.
Блогер Александра Митрошина после заседания Чертановского суда - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Адвокат и юрист, получившие от Митрошиной деньги, сознались в мошенничестве
21 октября, 15:50
Блогер допустила, что на покупку недвижимости пошли деньги, сэкономленные на "налоговой оптимизации". Она добавила, что не скрывала приобретение жилья, — информация об этом была во всех ее соцсетях, а сделки проходили с использованием ее счетов.
Адвокат в суде пояснил, что фактические обстоятельства ее подзащитная признала, но для их квалификации как легализации необходимо, чтобы они носили скрытный характер.
Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Блогер Митрошина заплатила налогов на 666 миллионов рублей, заявил адвокат
10 марта, 11:33
В итоге Митрошиной продлили срок домашнего ареста на полгода.
По данным следствия, с 2020 по 2022 год блогер, будучи ИП, применяла упрощенную систему налогообложения. При этом доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит. Она организовала поступление средств на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих ей услуги. Таким образом, блогер не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей.
Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Блогер Митрошина потребовала с юристов почти 70 миллионов рублей
27 октября, 12:19
Митрошина легализовала деньги через оплату по договору долевого участия, а также через покупку недвижимости в Москве. В начале марта ее задержали в Краснодарском крае, откуда доставили в столицу.
Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов прекратили. Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС в сумме более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает показания.
Сама блогер впоследствии заявила, что задолженность возникла из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Александра Митрошина: биография блогера, чем знаменита и за что задержана
30 апреля, 15:58
 
Происшествия
 
 
