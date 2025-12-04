https://ria.ru/20251204/mitroshina-2059725094.html
Митрошина частично признала вину в легализации денег
Блогер Александра Митрошина частично признала вину в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы. РИА Новости, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Блогер Александра Митрошина частично признала вину в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
"Я признаю вину частично. Я не могла предполагать, что мои действия по продаже моих квартир могут быть расценены как легализация", — сказала она.
Блогер допустила, что на покупку недвижимости пошли деньги, сэкономленные на "налоговой оптимизации". Она добавила, что не скрывала приобретение жилья, — информация об этом была во всех ее соцсетях, а сделки проходили с использованием ее счетов.
Адвокат в суде пояснил, что фактические обстоятельства ее подзащитная признала, но для их квалификации как легализации необходимо, чтобы они носили скрытный характер.
В итоге Митрошиной
продлили срок домашнего ареста на полгода.
По данным следствия, с 2020 по 2022 год блогер, будучи ИП, применяла упрощенную систему налогообложения. При этом доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит. Она организовала поступление средств на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих ей услуги. Таким образом, блогер не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей.
Митрошина легализовала деньги через оплату по договору долевого участия, а также через покупку недвижимости в Москве. В начале марта ее задержали в Краснодарском крае
, откуда доставили в столицу.
Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов прекратили. Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС в сумме более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает показания.
Сама блогер впоследствии заявила, что задолженность возникла из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.