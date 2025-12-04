Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил на полгода срок домашнего ареста блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Ходатайство гособвинителя удовлетворить, продлить меру пресечения", — огласил решение судья Алексей Криворучко.
Защита просила изменить меру пресечения на запрет определенных действий.
Митрошину обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. Ее задержали в начале марта в Краснодарском крае и доставили в Москву. Суд отправил ее под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
По данным СК, с 2020 по 2022 год Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит. В результате уклонения от налогов она получила 127 миллионов рублей, часть которых легализовала, купив недвижимость в Москве.
Блогер сперва признала вину, но позже изменила позицию, признавшись частично.
В 2023 году против Митрошиной возбуждали дело о неуплате налогов, но впоследствии его прекратили из-за погашения части долга. Как заявлял адвокат блогера, она выплатила ФНС более 200 миллионов рублей.
