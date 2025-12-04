Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной - РИА Новости, 04.12.2025
11:09 04.12.2025 (обновлено: 11:38 04.12.2025)
Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной
Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной - РИА Новости, 04.12.2025
Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной
Тверской суд Москвы продлил на полгода срок домашнего ареста блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2025
происшествия
александра митрошина
москва
россия
алексей криворучко
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной

РИА Новости: суд на полгода продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкБлогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве
Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил на полгода срок домашнего ареста блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Ходатайство гособвинителя удовлетворить, продлить меру пресечения", — огласил решение судья Алексей Криворучко.
Блогер Валерия Чекалина в суде. 1 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Блогер Лерчек не признала вину в выводе миллионов рублей в ОАЭ
1 декабря, 17:05
Защита просила изменить меру пресечения на запрет определенных действий.
Митрошину обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. Ее задержали в начале марта в Краснодарском крае и доставили в Москву. Суд отправил ее под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
По данным СК, с 2020 по 2022 год Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит. В результате уклонения от налогов она получила 127 миллионов рублей, часть которых легализовала, купив недвижимость в Москве.
Блогер сперва признала вину, но позже изменила позицию, признавшись частично.
В 2023 году против Митрошиной возбуждали дело о неуплате налогов, но впоследствии его прекратили из-за погашения части долга. Как заявлял адвокат блогера, она выплатила ФНС более 200 миллионов рублей.
Блогер Александра Митрошина у здания Тверского районного суда в Москве. Слева: супруг Митрошиной Тимур Кошкаров - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Суд рассмотрит заявление ФНС о банкротстве блогера Митрошиной
14 ноября, 14:28
 
ПроисшествияАлександра МитрошинаМоскваРоссияАлексей КриворучкоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
