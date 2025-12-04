Рейтинг@Mail.ru
10:25 04.12.2025 (обновлено: 10:35 04.12.2025)
Митрошиной попросили продлить срок домашнего ареста
Прокурор просит на полгода продлить срок домашнего ареста блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 04.12.2025
Новости
александра митрошина, москва
Александра Митрошина, Москва
Митрошиной попросили продлить срок домашнего ареста

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлександра Митрошина в суде
Александра Митрошина в суде - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Александра Митрошина в суде. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Прокурор просит на полгода продлить срок домашнего ареста блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
"Прошу продлить срок домашнего ареста на шесть месяцев", - сказала гособвинитель.
Сама Митрошина и ее адвокаты просили изменить меру пресечения на запрет определенных действий. По словам адвоката, она сотрудничает со следствием, признала вину, погасила всю задолженность по налогам, изобличила других лиц. Защитник настаивал, что из-за запрета пользоваться интернетом она не может работать и платить налоги, от чего страдают и другие ее сотрудники.
