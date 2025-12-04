https://ria.ru/20251204/mitroshina-2059709745.html
Митрошиной попросили продлить срок домашнего ареста
Прокурор просит на полгода продлить срок домашнего ареста блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 04.12.2025
происшествия, александра митрошина, москва
