МИД Белоруссии заявил, что продолжит борьбу против санкций

МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Белоруссия вместе с единомышленниками продолжит борьбу против односторонних незаконных санкций как инструмента давления на "неугодные" страны, сообщил в четверг белорусский МИД.

"Республика Беларусь, вошедшая в группу разработчиков резолюции, продолжит последовательную работу с единомышленниками по искоренению практики использования ОПМ в качестве инструмента политического и экономического давления на "неугодные" страны и по поддержке "диалога, взаимного уважения, понимания, терпимости и многостороннего подхода", как это указано в резолюции", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.