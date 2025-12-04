Рейтинг@Mail.ru
МИД Белоруссии заявил, что продолжит борьбу против санкций - РИА Новости, 04.12.2025
12:45 04.12.2025
МИД Белоруссии заявил, что продолжит борьбу против санкций
МИД Белоруссии заявил, что продолжит борьбу против санкций

МИД Белоруссии: Минск продолжит борьбу против односторонних санкций

Флаг Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Белоруссия вместе с единомышленниками продолжит борьбу против односторонних незаконных санкций как инструмента давления на "неугодные" страны, сообщил в четверг белорусский МИД.
Четвертого декабря отмечается международный день борьбы с односторонними принудительными мерами (ОПМ). Он был провозглашен 16 июня 2025 года резолюцией Генассамблеи ООН в рамках пункта повестки дня ГА ООН "Отказ от применения односторонних экстерриториальных экономических мер принуждения как средства оказания политического и экономического давления". В поддержку принятия документа, подготовленного по инициативе Группы друзей в защиту Устава ООН при активном участии Белоруссии, проголосовало 116 стран.
30 ноября, 23:44
Крутой высказался об условиях контракта на российский газ для Минска
30 ноября, 23:44
"Республика Беларусь, вошедшая в группу разработчиков резолюции, продолжит последовательную работу с единомышленниками по искоренению практики использования ОПМ в качестве инструмента политического и экономического давления на "неугодные" страны и по поддержке "диалога, взаимного уважения, понимания, терпимости и многостороннего подхода", как это указано в резолюции", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Как отмечают в Минске, провозглашение международного дня призвано способствовать укреплению международного сотрудничества и солидарности между государствами в деле борьбы с ОПМ, не соответствующими международному праву и Уставу ООН, поможет повышению осведомленности о негативных последствиях и многочисленных проблемах, возникающих в результате введения в действие и применения таких мер.
"Ежегодное празднование Международного дня и обсуждение этой тематики в ГА ООН позволит закрепить в фокусе внимания мирового сообщества задачу скорейшего отказа от применения ОПМ, которые отдаляют перспективы реализации целей устойчивого развития, создают барьеры в международной торговле, подрывают продовольственную безопасность", - заявил МИД Белоруссии.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
24 октября, 22:11
Постпредство Белоруссии при ООН назвало условия возобновления ДОВСЕ
24 октября, 22:11
 
