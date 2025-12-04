https://ria.ru/20251204/migranty-2059717789.html
В Приморье увеличили число сфер, закрытых для труда мигрантов
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Власти Приморья более чем в два раза увеличили число отраслей, на работу в которых нельзя нанимать мигрантов, сообщило региональное агентство миграционной политики.
"Количество видов экономической деятельности, по которым в Приморском крае
запрещено привлекать самую массовую категорию трудовых мигрантов, в 2026 году возрастает с 36 до 88", — говорится в релизе.
Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко.
В обновленный список включили сферы информации и связи, торговли, фармацевтики, финансов и страхования, культуры, деятельности общественных организаций и НКО.
При этом ограничения не касаются отраслей, где отмечается наибольшая потребность в рабочей силе, — строительства, обрабатывающих производств, сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.
Год назад в Приморье запретили мигрантам работать по патентам в 36 сферах экономики. В частности, они не могут устраиваться водителями городского транспорта, междугородних автобусов, легковых такси или заниматься перевозкой грузов. Исключением стали только работа на экскурсионных и туристических автобусах, а также перевозки железнодорожным транспортом.