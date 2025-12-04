В Приморье увеличили число сфер, закрытых для труда мигрантов

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Власти Приморья более чем в два раза увеличили число отраслей, на работу в которых нельзя нанимать мигрантов, сообщило региональное агентство миграционной политики.

"Количество видов экономической деятельности, по которым в Приморском крае запрещено привлекать самую массовую категорию трудовых мигрантов, в 2026 году возрастает с 36 до 88", — говорится в релизе.

Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко.

В обновленный список включили сферы информации и связи, торговли, фармацевтики, финансов и страхования, культуры, деятельности общественных организаций и НКО.

При этом ограничения не касаются отраслей, где отмечается наибольшая потребность в рабочей силе, — строительства, обрабатывающих производств, сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.