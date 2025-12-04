Рейтинг@Mail.ru
Грушко заявил об "украинизировании" повестки дня западной делегацией в ОБСЕ - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 04.12.2025 (обновлено: 22:00 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/mid-2059900363.html
Грушко заявил об "украинизировании" повестки дня западной делегацией в ОБСЕ
Грушко заявил об "украинизировании" повестки дня западной делегацией в ОБСЕ - РИА Новости, 04.12.2025
Грушко заявил об "украинизировании" повестки дня западной делегацией в ОБСЕ
Западные делегации на 32-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ попытались украинизировать повестку дня, все вопросы рассматриваются прежде всего под РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:44:00+03:00
2025-12-04T22:00:00+03:00
в мире
россия
украина
вена
александр грушко
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005288160_0:197:3177:1985_1920x0_80_0_0_e7e3fe99e4579a2ad3c26fcf2df33b45.jpg
https://ria.ru/20251204/mid-2059876246.html
https://ria.ru/20251204/mid-2059875310.html
россия
украина
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005288160_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_51dc0d3a58239e575a478e61f276083d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вена, александр грушко, обсе
В мире, Россия, Украина, Вена, Александр Грушко, ОБСЕ
Грушко заявил об "украинизировании" повестки дня западной делегацией в ОБСЕ

Грушко: Западные делегации попытались украинизировать повестку дня на СМИД ОБСЕ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Западные делегации на 32-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ попытались украинизировать повестку дня, все вопросы рассматриваются прежде всего под углом украинской темы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"В этом гибридном раже западные делегации попытались украинизировать повестку дня, и любые вопросы, даже не связанные с конфликтом на Украине, с его генезисом, рассматриваются прежде всего под углом украинской темы. Это реально привело не только к деформации хельсинских принципов, но и к скукоживанию самой ОБСЕ", - сказал он журналистам.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Посла России вызвали в МИД Великобритании
Вчера, 19:12
По словам Грушко, в ОБСЕ произошло "тематическое сжатие".
"Даже в тех областях, где ОБСЕ обладает и мандатом, и определенным потенциалом, реального продвижения и реальной дискуссии нет, потому что она отравлена украинской темой", - подчеркнул он.
Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ началось в Вене в четверг. Российскую делегацию на встрече возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Европа готовится к неизбежному конфликту с Россией, заявили в МИД
Вчера, 19:07
 
В миреРоссияУкраинаВенаАлександр ГрушкоОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала