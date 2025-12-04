Подкомиссия правительства утвердила мероприятия по изменениям в экономике

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В правительстве В правительстве согласовали план мероприятий по структурному изменению экономики.

"Правительственная подкомиссия под руководством Александра Новака утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике до 2030 года. План разработан по поручению президента по итогам Петербургского экономического форума, проведенного в июне текущего года, и утвержден на заседании правительства 27 ноября", — говорится в релизе.

Документ включает более 60 целевых индикаторов, объединенных в несколько разделов:

изменение структуры занятости и потребления;

повышение качества инвестиционного климата и уровня технологического развития;

формирование новых возможностей внешней торговли;

рост эффективности работы в сфере обороны и безопасности;

совершенствование условий конкуренции.

Как отметил Новак, меры для реализации этих целей направлены на развитие экономики предложения, выход на траекторию сбалансированного роста с умеренной инфляцией и низкой безработицей.

В список мероприятий вошли действующие инструменты: национальные и федеральные проекты, государственные программы и другие меры.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал переход к экономике высоких зарплат очень важной вехой. Он добавил, что постепенно улучшается отраслевая структура занятости, на предприятиях внедряют современные принципы управления.