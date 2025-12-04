Подкомиссия правительства утвердила мероприятия по изменениям в экономике

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В правительстве согласовали план мероприятий по структурному изменению экономики.
"Правительственная подкомиссия под руководством Александра Новака утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике до 2030 года. План разработан по поручению президента по итогам Петербургского экономического форума, проведенного в июне текущего года, и утвержден на заседании правительства 27 ноября", — говорится в релизе.
Документ включает более 60 целевых индикаторов, объединенных в несколько разделов:
- изменение структуры занятости и потребления;
- повышение качества инвестиционного климата и уровня технологического развития;
- формирование новых возможностей внешней торговли;
- рост эффективности работы в сфере обороны и безопасности;
- совершенствование условий конкуренции.
Как отметил Новак, меры для реализации этих целей направлены на развитие экономики предложения, выход на траекторию сбалансированного роста с умеренной инфляцией и низкой безработицей.
Силуанов рассказал о борьбе с теневым сектором в экономике
20 ноября, 13:02
В список мероприятий вошли действующие инструменты: национальные и федеральные проекты, государственные программы и другие меры.
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал переход к экономике высоких зарплат очень важной вехой. Он добавил, что постепенно улучшается отраслевая структура занятости, на предприятиях внедряют современные принципы управления.
Также будет формироваться передовая технологическая база, включающая применение робототехники и искусственного интеллекта.