Рейтинг@Mail.ru
В Турции голодный медведь забрался на балкон жилого дома за медом - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/medved-2059747622.html
В Турции голодный медведь забрался на балкон жилого дома за медом
В Турции голодный медведь забрался на балкон жилого дома за медом - РИА Новости, 04.12.2025
В Турции голодный медведь забрался на балкон жилого дома за медом
Голодный медведь два дня подряд забирался на балкон жилого дома в турецкой провинции Трабзон на побережье Черного моря и угощался медом из улья, сообщила газета РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:54:00+03:00
2025-12-04T12:54:00+03:00
трабзон (провинция)
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059742595_126:0:1051:520_1920x0_80_0_0_298e7af473c5d36d077f5166046c5e9f.jpg
https://ria.ru/20251113/primore-2054645326.html
трабзон (провинция)
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059742595_220:11:908:527_1920x0_80_0_0_b67a579f8a8aed3d67d12b93aa614a56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
трабзон (провинция), черное море
Трабзон (провинция), Черное море
В Турции голодный медведь забрался на балкон жилого дома за медом

В Турции голодный медведь два дня забирался на балкон жилого дома за медом

© Кадр видео, опубликованного IHAМедведь забирается на балкон жилого дома в турецкой провинции Трабзон
Медведь забирается на балкон жилого дома в турецкой провинции Трабзон - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Кадр видео, опубликованного IHA
Медведь забирается на балкон жилого дома в турецкой провинции Трабзон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 4 дек - РИА Новости. Голодный медведь два дня подряд забирался на балкон жилого дома в турецкой провинции Трабзон на побережье Черного моря и угощался медом из улья, сообщила газета Türkiye.
Последствия визита медведя обнаружил житель деревни Келер Мустафа Тюфекчи.
"Я заподозрил что-то, не увидев с улицы улей, который обычно стоит на балконе третьего этажа. Зашел в дом и увидел, что все разбросано. Посмотрел запись с камеры видеонаблюдения, вижу: сидит медведь, ест мой мед. Сел как господин, поел и ушел. Приятного аппетита ему, но он нам ничего не оставил. В первый день поел меду, видимо, его было много, и он вернулся на следующий день", - сказал Тюфекчи, чьи слова приводит издание.
По его словам, атаке медведя подверглись несколько домов соседей, где также были установлены ульи.
На записях с камеры видеонаблюдения видно, как крупный медведь с легкостью забирается на балкон, попутно отрывая деревянные перила, и разламывает на части деревянный улей, после чего лакомится медом.
Танец молодых медведей у 200-летней пихты в нацпарке Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Приморье в фотоловушку попал танец молодых медведей
13 ноября, 04:12
 
Трабзон (провинция)Черное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала