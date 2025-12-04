В Турции голодный медведь забрался на балкон жилого дома за медом

https://ria.ru/20251204/medved-2059747622.html
Голодный медведь два дня подряд забирался на балкон жилого дома в турецкой провинции Трабзон на побережье Черного моря и угощался медом из улья, сообщила газета РИА Новости, 04.12.2025
СТАМБУЛ, 4 дек - РИА Новости.
Голодный медведь два дня подряд забирался на балкон жилого дома в турецкой провинции Трабзон на побережье Черного моря и угощался медом из улья, сообщила газета Türkiye
.
Последствия визита медведя обнаружил житель деревни Келер Мустафа Тюфекчи.
"Я заподозрил что-то, не увидев с улицы улей, который обычно стоит на балконе третьего этажа. Зашел в дом и увидел, что все разбросано. Посмотрел запись с камеры видеонаблюдения, вижу: сидит медведь, ест мой мед. Сел как господин, поел и ушел. Приятного аппетита ему, но он нам ничего не оставил. В первый день поел меду, видимо, его было много, и он вернулся на следующий день", - сказал Тюфекчи, чьи слова приводит издание.
По его словам, атаке медведя подверглись несколько домов соседей, где также были установлены ульи.
На записях с камеры видеонаблюдения видно, как крупный медведь с легкостью забирается на балкон, попутно отрывая деревянные перила, и разламывает на части деревянный улей, после чего лакомится медом.