Медики из Новгорода собрали посылки с лекарствами для бойцов СВО
Надежные люди
 
12:24 04.12.2025
Медики из Новгорода собрали посылки с лекарствами для бойцов СВО
Медики из Новгорода собрали посылки с лекарствами для бойцов СВО
Новгородские медики собрали посылки с лекарствами, теплыми вещами и продуктами для бойцов СВО, сообщила вице-губернатор Новгородской области Анна Тимофеева. РИА Новости, 04.12.2025
надежные люди
общество
новгородская область
новгородская область
Новгородские медики собрали посылки с лекарствами и продуктами для бойцов СВО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Новгородские медики собрали посылки с лекарствами, теплыми вещами и продуктами для бойцов СВО, сообщила вице-губернатор Новгородской области Анна Тимофеева.
"Коллектив Окуловской центральной районной больницы собрал посылки с теплыми вещами, лекарствами, средствами гигиены, а также вкусными и полезными продуктами для земляков, которые защищают нашу Родину в ходе специальной военной операции. Трогательные детские рисунки к приближающемуся Новому Году подготовили дети сотрудников больницы", - рассказала Тимофеева на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Она уточнила, что сбор провела профсоюзная организация Окуловской ЦРБ. "Медработники как никто другой понимают, насколько необходимы медикаменты для помощи раненым и поддержания здоровья тех, кто каждый день выполняет опасные задачи, приближая победу", - добавила Тимофеева.
