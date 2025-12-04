Медики из Новгорода собрали посылки с лекарствами для бойцов СВО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Новгородские медики собрали посылки с лекарствами, теплыми вещами и продуктами для бойцов СВО, сообщила вице-губернатор Новгородской области Анна Тимофеева.

"Коллектив Окуловской центральной районной больницы собрал посылки с теплыми вещами, лекарствами, средствами гигиены, а также вкусными и полезными продуктами для земляков, которые защищают нашу Родину в ходе специальной военной операции. Трогательные детские рисунки к приближающемуся Новому Году подготовили дети сотрудников больницы", - рассказала Тимофеева на своей странице в соцсети "ВКонтакте".