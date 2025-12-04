https://ria.ru/20251204/manturov-2059681480.html
Мантуров рассказал о торговых возможностях для Индии на рынке России
Мантуров рассказал о торговых возможностях для Индии на рынке России - РИА Новости, 04.12.2025
Мантуров рассказал о торговых возможностях для Индии на рынке России
Индийские компании могли бы нарастить поставки на российский рынок ряда востребованных товаров, например химикатов, текстиля и продовольствия, рассказал в... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T07:33:00+03:00
2025-12-04T07:33:00+03:00
2025-12-04T07:33:00+03:00
экономика
индия
россия
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048188881_0:26:3127:1785_1920x0_80_0_0_101a256ec45dc79cfb19d0e88313ace4.jpg
https://ria.ru/20251204/manturov-2059680936.html
https://ria.ru/20251204/manturov-2059680794.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048188881_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7497d24c6194d9bcb1a63abdd4974f12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия, денис мантуров
Экономика, Индия, Россия, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о торговых возможностях для Индии на рынке России
Мантуров: компании из Индии могли бы нарастить поставки химикатов в РФ
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Индийские компании могли бы нарастить поставки на российский рынок ряда востребованных товаров, например химикатов, текстиля и продовольствия, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Индия может претендовать на статус значимого партнера по ряду востребованных товарных категорий. Это те категории, где потенциал индийских производителей позволяет замещать продукцию, ранее поступавшую из недружественных стран, обеспечивая при этом ее высокое качество и конкурентную стоимость", - отметил он.
Среди ключевых направлений для Индии
первый вице-премьер назвал продукцию химической промышленности, различные виды сырья, оборудования и комплектующих, текстильную продукцию, товары повседневного спроса и поставки продовольствия.
Также Мантуров
напомнил, что российско-индийский товарооборот уже к 2030 году должен достичь 100 миллиардов долларов.
В конце августа Мантуров сообщал, что товарооборот между Россией
и Индией за последние пять лет вырос почти в семь раз, республика уверенно входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров РФ.
Помимо традиционных и устойчивых поставок в Индию энергоносителей, российский экспорт представлен минеральными удобрениями, продукцией металлургии и лесной промышленности, алмазами, энергетическим оборудованием и продовольствием.