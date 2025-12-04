Мантуров видит перспективы в партнерстве Индии и России в Арктике

Рейтинг@Mail.ru
07:26 04.12.2025
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости заявил, что видит перспективные направления для российско-индийского взаимодействия в Арктике. РИА Новости, 04.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости заявил, что видит перспективные направления для российско-индийского взаимодействия в Арктике.
"Организация совместного производства судов арктического класса может стать перспективным направлением сотрудничества", - ответил он на вопрос о возможных форматах партнерства России и Индии в сфере арктического судостроения.
Как подчеркнул первый вице-премьер, для навигации в Арктике нужны грузовые суда высокого арктического класса (танкеры, балкеры, контейнеровозы, СПГ-газовозы), поскольку в этом регионе климат и геофизические условия довольно сложные.
Мантуров также добавил, что страны уже ведут диалог по этой теме в рамках специально созданной рабочей группы Межправительственной российско-индийской комиссии, которую возглавляют "Росатом" и министерство портов, судоходства и водных путей Индии.
В конце августа Мантуров сообщил, что Россия и Индия нацелены на совместное освоение Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север-Юг".
