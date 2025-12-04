https://ria.ru/20251204/manturov-2059680794.html
Мантуров видит перспективы в партнерстве Индии и России в Арктике
Мантуров видит перспективы в партнерстве Индии и России в Арктике
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости заявил, что видит перспективные направления для российско-индийского взаимодействия в Арктике. РИА Новости, 04.12.2025
Мантуров видит перспективы в партнерстве Индии и России в Арктике
