Денис Мантуров: Индия — приоритетный экономический партнер России

Индийский рынок авиаперевозок достаточно интенсивно развивается, и Россия готова помочь развитию этой промышленности в стране, говорит первый вице-премьер России Денис Мантуров. В интервью РИА Новости он рассказал о том, как расширяется сотрудничество двух стран в сфере авиации, где прокладываются новые транспортные коридоры, какие российские товары пользуются спросом в Индии и когда взаимная торговля может достичь 100 миллиардов долларов.

— Россия — мировой лидер в строительстве атомных ледоколов, а Индия обладает быстрорастущей судостроительной отраслью. Как вы оцениваете потенциальные форматы партнерства с Индией в сфере арктического судостроения?

— Арктика — зона особой судоходной специфики, где география, климат и геофизические условия создают уникальные требования к флоту. Для обеспечения навигации в сложных гидрометеорологических условиях Арктики нужны грузовые суда высокого арктического класса — танкеры, балкеры, контейнеровозы, СПГ-газовозы. Организация совместного производства судов арктического класса может стать перспективным направлением сотрудничества.

В рамках специально созданной рабочей группы межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству ведется диалог по этой теме.

— В октябре Москва и Нью-Дели заключили соглашение о производстве в Индии гражданских SJ-100. Какие перспективы Россия видит для сотрудничества с Индией в гражданской авиаиндустрии?

— Индийский рынок авиаперевозок достаточно интенсивно развивается. Индия наращивает активность на треке индустриального развития, в том числе в рамках идеологии Make in India. У нас с индийскими партнерами есть целый ряд примеров глубокого и плодотворного многолетнего сотрудничества в сфере авиации. Это и знаменитые истребители МиГ-21, и многофункциональные Су-30МКИ, производимые по лицензии в Индии и составляющие важную часть ее ВВС.

Россия — тот партнер, который готов не только работать с Индией в части поставки современной авиационной техники, но и содействовать развитию собственной авиационной индустрии Индии. В этом смысле, как нам кажется, взаимный интерес может представлять наращивание сотрудничества не только в области военной, но и в части гражданской авиации.

Российские самолеты "Суперджет" на сегодняшний день перевезли уже более 40 миллионов пассажиров, они активно эксплуатируются российскими авиакомпаниями на внутренних и международных маршрутах. По мере сертификации и масштабирования серийного производства обновленной версии этого самолета актуальность сотрудничества с индийскими партнерами будет возрастать и его можно будет обсуждать уже более предметно.

— Индийский бизнес сейчас ищет рынки сбыта для своей продукции, особенно на фоне высоких тарифных пошлин, введенных США. Что Россия может предложить индийским компаниям? Что индийские партнеры должны знать о возможностях на российском рынке?



— За последние пять лет российско-индийский товарооборот вырос почти в семь раз. Главами наших государств поставлена амбициозная планка в 100 миллиардов долларов, которую мы должны преодолеть в 2030 году. Путь к реализации этой цели — дорога с двусторонним движением. И конечно, наряду с приоритетным для нас расширением российского экспорта реализация совместных проектов на территории России, а также диверсификация поставок индийской продукции на наш рынок должны сыграть здесь важную роль.

С учетом собственных планов индустриального развития, а также глобального перераспределения торговых потоков, которое в том числе связано и с упомянутыми вами тарифными войнами, Индия может претендовать на статус значимого партнера по ряду востребованных товарных категорий. Это те категории, где потенциал индийских производителей позволяет замещать продукцию, ранее поступавшую из недружественных стран, обеспечивая при этом ее высокое качество и конкурентную стоимость. Видим предпосылки для активизации взаимодействия по таким направлениям, как продукция химической промышленности, различные виды сырья, оборудования и комплектующих, текстильная продукция, товары повседневного спроса и, конечно, поставки продовольствия. Россия, в свою очередь, наращивает экспорт в Индию минеральных удобрений, машин и оборудования, металлургической продукции.

Одним из ключевых элементов российско-индийского сотрудничества является промышленная кооперация. Реализуются и прорабатываются совместные проекты в области машиностроения, металлургии, горнорудной и химической промышленности, фармацевтики, информационных технологий, авиастроения и других сферах.

— Как бизнес-кругам двух стран устанавливать более тесные контакты?



— Мы со своей стороны готовы всемерно поощрять взаимодействие предпринимательских кругов двух стран, а также их регулярное участие в проводимых в России и Индии крупных конгрессно-выставочных мероприятиях. Для демонстрации своей продукции и установления деловых контактов с российскими потребителями индийским производителям нужно активнее использовать отраслевые площадки, в частности нашу ведущую индустриальную выставку "Иннопром" Екатеринбурге.

Важным событием для установления новых деловых контактов станет и Российско-индийский форум, который пройдет в контексте визита главы нашего государства 4-5 декабря в Нью-Дели. Форум станет хорошей площадкой для налаживания прямого диалога между российскими и индийскими компаниями, будет способствовать интенсификации связей и росту взаимной торговли между нашими странами.

— Новые логистические маршруты между Индией и Россией — на что здесь делается акцент?



— Индия является приоритетным экономическим партнером России не только в двустороннем, но и в многостороннем формате — это ЕАЭС, БРИКС, ШОС. В рамках этих и других международных структур, куда входят наши страны, ведется конструктивный диалог по формированию устойчивого евразийского транспортного каркаса, который призван обеспечить эффективную логистику и транспортную связанность, гарантировать надежность и стабильность поставок.

В этом контексте крайне важны как уже известные маршруты, в том числе через Суэцкий канал, так и новые, такие как международный транспортный коридор "Север — Юг" или Восточное направление — через порты России на Дальнем Востоке. Совместно с индийскими партнерами мы ведем раскатку этих маршрутов, выстраиваем оптимальную логистику, формируем грузовую базу, развиваем инфраструктуру, модернизируем флот.

Наращиваем взаимодействие по морскому коридору Владивосток — Ченнаи, развивая линию для перевозки угля, нефти, СПГ, удобрений и контейнерных грузов. Рассматриваем формирование устойчивых транспортных связей между российским Дальним Востоком и восточным побережьем Индии как важный элемент развития двусторонних отношений и расширения евразийской логистической сети.