Макрон выступил со срочным призывом по Украине
Макрон выступил со срочным призывом по Украине - РИА Новости, 04.12.2025
Макрон выступил со срочным призывом по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары зимой по энергосистеме Украины. Об этом он сказал во время встречи с председателем КНР Си
украина
россия
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары зимой по энергосистеме Украины. Об этом он сказал во время встречи
с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я надеюсь, что Китай сможет присоединиться к нашему призыву и к нашим усилиям для достижения в кратчайшие сроки по меньшей мере прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре", — заявил Макрон.
Вооруженные силы России в последние месяцы значительно увеличили интенсивность ударов по критической инфраструктуре киевского режима, связанной исключительно с ВСУ. Ракеты и дроны бьют по объектам электрогенерации, локомотивным депо, аэродромам и промышленным предприятиям.
ВС России наносят удары по ним в ответ на непрекращающиеся теракты, совершаемые против гражданских объектов Украиной.
Так, на прошлой неделе служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины несколько раз атаковали танкеры в Черном море. При этом Киев подтвердил, что стоит за нападениями, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Россия
решительно осудила эти теракты, призывав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима.