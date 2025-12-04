Рейтинг@Mail.ru
09:23 04.12.2025 (обновлено: 12:59 04.12.2025)
Макрон выступил со срочным призывом по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары зимой по энергосистеме Украины. Об этом он сказал во время встречи с председателем КНР Си РИА Новости, 04.12.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059717509_724:979:2149:2048_1920x0_80_0_0_74ae15df84633b75c5c497c2319e6f0c.jpg
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. 4 декабря 2025
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары зимой по энергосистеме Украины. Об этом он сказал во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я надеюсь, что Китай сможет присоединиться к нашему призыву и к нашим усилиям для достижения в кратчайшие сроки по меньшей мере прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре", — заявил Макрон.
Вооруженные силы России в последние месяцы значительно увеличили интенсивность ударов по критической инфраструктуре киевского режима, связанной исключительно с ВСУ. Ракеты и дроны бьют по объектам электрогенерации, локомотивным депо, аэродромам и промышленным предприятиям.
ВС России наносят удары по ним в ответ на непрекращающиеся теракты, совершаемые против гражданских объектов Украиной.
Так, на прошлой неделе служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины несколько раз атаковали танкеры в Черном море. При этом Киев подтвердил, что стоит за нападениями, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Россия решительно осудила эти теракты, призывав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима.
Заголовок открываемого материала