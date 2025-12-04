Мадуро назвал разговор с Трампом уважительным

МЕХИКО, 4 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который прошел в уважительном тоне.

"Я люблю проявлять сдержанность. Я не люблю микрофонную дипломатию. Когда речь идёт о важных вещах, всё должно происходить тихо, пока не придёт время, правда? У меня был телефонный звонок, я поговорил с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом . Могу сказать, что разговор прошёл в уважительном тоне. Более того, могу сказать, что он был даже сердечным. Между президентом Соединённых Штатов и президентом Венесуэлы", - сказал Мадуро в эфире телеканала VTV

Агентство Рейтер во вторник передавало со ссылкой на источники, что между Трампом и Мадуро 21 ноября состоялся телефонный разговор, в ходе которого венесуэльскому лидеру был поставлен ультиматум о необходимости покинуть страну.