Мадуро назвал разговор с Трампом уважительным
Мадуро назвал разговор с Трампом уважительным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который прошел в уважительном тоне. РИА Новости, 04.12.2025
МЕХИКО, 4 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который прошел в уважительном тоне.
"Я люблю проявлять сдержанность. Я не люблю микрофонную дипломатию. Когда речь идёт о важных вещах, всё должно происходить тихо, пока не придёт время, правда? У меня был телефонный звонок, я поговорил с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом
. Могу сказать, что разговор прошёл в уважительном тоне. Более того, могу сказать, что он был даже сердечным. Между президентом Соединённых Штатов и президентом Венесуэлы", - сказал Мадуро
в эфире телеканала VTV
.
Агентство Рейтер во вторник передавало со ссылкой на источники, что между Трампом и Мадуро 21 ноября состоялся телефонный разговор, в ходе которого венесуэльскому лидеру был поставлен ультиматум о необходимости покинуть страну.
"Скажу больше. Если этот звонок означает, что делаются шаги к уважительному диалогу от государства к государству, от страны к стране - добро пожаловать диалог, добро пожаловать дипломатия. Потому что мы всегда будем искать мир", - добавил Мадуро.