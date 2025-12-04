Рейтинг@Mail.ru
Бородавко ответил на вопрос о результатах лыжников после отстранения
Лыжные гонки
 
17:40 04.12.2025
Бородавко ответил на вопрос о результатах лыжников после отстранения
Бородавко ответил на вопрос о результатах лыжников после отстранения

Бородавко: неизвестно, как отстранение от турниров повлияло на лыжников из РФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал РИА Новости, что ему сложно представить, какие результаты могут показать российские лыжники на международных турнирах после отстранения.
Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что федерация признает решение CAS и предлагает российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
«
"Без сомнения, форма постепенно улучшается. Пока мы можем сравнивать результаты только внутри своей команды, на своем уровне. Поэтому хотелось бы, чтобы вопрос с участием в этапах Кубка мира решился как можно скорее, и те, кого допустят, уже смогли выйти на международную арену. Форма та, которая есть, она неплохая. Это будет отправной точкой, где мы увидим, как повлияло на нас отстранение. Нам важно увидеть себя на фоне соперников. Пока нет понимания, насколько мы продвинулись", - сказал Бородавко.
"Лыжные гонки — такой вид спорта, в котором уровень подготовки можно оценить только в очной борьбе. Мы с нетерпением ждем момента, когда появится возможность сравнивать", - отметил Бородавко.
