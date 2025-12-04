Бородавко ответил на вопрос о результатах лыжников после отстранения

«

"Без сомнения, форма постепенно улучшается. Пока мы можем сравнивать результаты только внутри своей команды, на своем уровне. Поэтому хотелось бы, чтобы вопрос с участием в этапах Кубка мира решился как можно скорее, и те, кого допустят, уже смогли выйти на международную арену. Форма та, которая есть, она неплохая. Это будет отправной точкой, где мы увидим, как повлияло на нас отстранение. Нам важно увидеть себя на фоне соперников. Пока нет понимания, насколько мы продвинулись", - сказал Бородавко.