11:58 04.12.2025
Коростелев выиграл гонку на втором этапе Кубка России
Коростелев выиграл гонку на втором этапе Кубка России
Лыжник Савелий Коростелев стал победителем гонки с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Коростелев выиграл гонку на втором этапе Кубка России

Савелий Коростелев
Савелий Коростелев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Савелий Коростелев. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Лыжник Савелий Коростелев стал победителем гонки с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени.
Он преодолел дистанцию за 21 минуту 5,3 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев (отставание - 17,2 секунды), замкнул тройку Сергей Волков (32,6).
В субботу в Тюмени пройдут мужской и женский спринты.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Австрийский лыжник порадовался за Коростелева после допуска россиян
2 декабря, 20:52
 
Спорт Савелий Коростелев Сергей Ардашев Лыжные виды спорта
 
