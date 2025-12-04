https://ria.ru/20251204/lyzhnik-2059731947.html
Коростелев выиграл гонку на втором этапе Кубка России
Коростелев выиграл гонку на втором этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Коростелев выиграл гонку на втором этапе Кубка России
Лыжник Савелий Коростелев стал победителем гонки с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T11:58:00+03:00
2025-12-04T11:58:00+03:00
2025-12-04T11:58:00+03:00
спорт
савелий коростелев
сергей ардашев
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643891_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_176d107b8fac0a79f15931d4859b7257.jpg
/20251202/korostelev-2059358952.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643891_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_506145aa28af9cb12fe6b7f021661d01.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, савелий коростелев, сергей ардашев, лыжные виды спорта
Спорт, Савелий Коростелев, Сергей Ардашев, Лыжные виды спорта
Коростелев выиграл гонку на втором этапе Кубка России
Коростелев выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км на Кубке России