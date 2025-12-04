https://ria.ru/20251204/lyzhi-2059736774.html
Одна из лучших лыжниц России финишировала с разбитым лицом
Одна из лучших лыжниц России финишировала с разбитым лицом - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Одна из лучших лыжниц России финишировала с разбитым лицом
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Татьяна Сорина сообщила о плохом самочувствии после того, как соперница во время гонки попала ей палкой по... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T12:17:00+03:00
2025-12-04T12:17:00+03:00
2025-12-04T12:29:00+03:00
лыжные гонки
татьяна сорина
евгения крупицкая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771212348_0:88:2960:1753_1920x0_80_0_0_0d614bb2b047cc38802e6e3f79137025.jpg
/20251204/lyzhnik-2059731947.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771212348_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_a88b1218086fa2eb8903c556846c3f05.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна сорина, евгения крупицкая
Лыжные гонки, Татьяна Сорина, Евгения Крупицкая
Одна из лучших лыжниц России финишировала с разбитым лицом
Лыжница Сорина с кровью на лице завершила гонку на Кубке России в Тюмени