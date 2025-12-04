Рейтинг@Mail.ru
Одна из лучших лыжниц России финишировала с разбитым лицом - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
12:17 04.12.2025 (обновлено: 12:29 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/lyzhi-2059736774.html
Одна из лучших лыжниц России финишировала с разбитым лицом
Одна из лучших лыжниц России финишировала с разбитым лицом - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Одна из лучших лыжниц России финишировала с разбитым лицом
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Татьяна Сорина сообщила о плохом самочувствии после того, как соперница во время гонки попала ей палкой по... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T12:17:00+03:00
2025-12-04T12:29:00+03:00
лыжные гонки
татьяна сорина
евгения крупицкая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771212348_0:88:2960:1753_1920x0_80_0_0_0d614bb2b047cc38802e6e3f79137025.jpg
/20251204/lyzhnik-2059731947.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771212348_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_a88b1218086fa2eb8903c556846c3f05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
татьяна сорина, евгения крупицкая
Лыжные гонки, Татьяна Сорина, Евгения Крупицкая
Одна из лучших лыжниц России финишировала с разбитым лицом

Лыжница Сорина с кровью на лице завершила гонку на Кубке России в Тюмени

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТатьяна Сорина
Татьяна Сорина - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Татьяна Сорина сообщила о плохом самочувствии после того, как соперница во время гонки попала ей палкой по лбу.
Инцидент случился в четверг во время женской гонки на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени. После контакта с Евгенией Крупицкой Сорина финишировала с кровью на лице.
«
"Я сидела близко за Крупицкой. У меня такое впервые. Бывают случаи, но очень редко. Самочувствие сегодня не самое лучшее", - сказала Сорина в интервью "Матч ТВ".
Победительницей гонки стала Алина Пеклецова. Сорина заняла 12-е место, отстав от лидера более чем на минуту.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Коростелев выиграл гонку на втором этапе Кубка России
Вчера, 11:58
 
Лыжные гонкиТатьяна СоринаЕвгения Крупицкая
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Локомотив
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    СКА
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Сочи
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Парма
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вест Хэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала