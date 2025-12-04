Чемпионка Европы приняла российское гражданство и отказалась от украинского

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун отказалась от украинского гражданства и приняла российское.

"Очень много факторов на это (смену гражданства) давило. Еще начиная с детства. И само отношение со стороны тренеров, их некомпетентность, неподобающий подход. В основном у нас все тренеры гимнасты или батутисты. Как человек из совсем другой отрасли может тебя чему-то обучить? Последние годы в спорте на Украине я понимаю, что не расту. Мой тренер говорит мне "Ты знаешь, как себя подготовить". Я понимаю это и могу с этим работать, но получается игра в одни ворота, если я сама буду все делать. Меня никто не поддерживает, а наоборот усугубляет психологическое состояние и ситуацию в целом. У меня были такие моменты, что я не ходила на тренировки где-то неделю, сидела дома и плакала", - рассказала Лыскун в интервью "Известиям".

По словам спортсменки, на Украине она сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами, а критика и замечания в ее адрес делались публично на общих собраниях.

"Я просто выступала и тренировалась, потому что мне нравится вид спорта. Я никогда не задумывалась, в каком государстве я выступаю. Мы начали выезжать в Польшу на учебно-тренировочные сборы. Первые два тренера у меня из Луганска, всю базу, которая у меня присутствует, как у спортсменки, мне дали они. Когда мой первый тренер уехала в Москву, я поддерживала с ней связь. На последних соревнованиях на общем собрании в меня полетело высказывание, потому что никто кроме меня не общается с русскими спортсменами и тренерами. У нас в Киеве в бассейне висела надпись огромными буквами "Спорт вне политики", но первыми, кто попал под удар, стали мы, спортсмены", - добавила спортсменка.