Чемпионка Европы приняла российское гражданство и отказалась от украинского - 04.12.2025
00:58 04.12.2025
Чемпионка Европы приняла российское гражданство и отказалась от украинского
Чемпионка Европы приняла российское гражданство и отказалась от украинского - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Чемпионка Европы приняла российское гражданство и отказалась от украинского
Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун отказалась от украинского гражданства и приняла российское. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025
Чемпионка Европы приняла российское гражданство и отказалась от украинского

Чемпионка Европы по прыжкам в воду Лыскун приняла российское гражданство

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун отказалась от украинского гражданства и приняла российское.
"Очень много факторов на это (смену гражданства) давило. Еще начиная с детства. И само отношение со стороны тренеров, их некомпетентность, неподобающий подход. В основном у нас все тренеры гимнасты или батутисты. Как человек из совсем другой отрасли может тебя чему-то обучить? Последние годы в спорте на Украине я понимаю, что не расту. Мой тренер говорит мне "Ты знаешь, как себя подготовить". Я понимаю это и могу с этим работать, но получается игра в одни ворота, если я сама буду все делать. Меня никто не поддерживает, а наоборот усугубляет психологическое состояние и ситуацию в целом. У меня были такие моменты, что я не ходила на тренировки где-то неделю, сидела дома и плакала", - рассказала Лыскун в интервью "Известиям".
По словам спортсменки, на Украине она сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами, а критика и замечания в ее адрес делались публично на общих собраниях.
"Я просто выступала и тренировалась, потому что мне нравится вид спорта. Я никогда не задумывалась, в каком государстве я выступаю. Мы начали выезжать в Польшу на учебно-тренировочные сборы. Первые два тренера у меня из Луганска, всю базу, которая у меня присутствует, как у спортсменки, мне дали они. Когда мой первый тренер уехала в Москву, я поддерживала с ней связь. На последних соревнованиях на общем собрании в меня полетело высказывание, потому что никто кроме меня не общается с русскими спортсменами и тренерами. У нас в Киеве в бассейне висела надпись огромными буквами "Спорт вне политики", но первыми, кто попал под удар, стали мы, спортсмены", - добавила спортсменка.
Лыскун 23 года, она родилась в Луганске. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира с вышки в миксте (2022) и чемпионкой Европы в командных соревнованиях (2018) и в синхронных прыжках с вышки (2024).
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин подписал указ о переселении в Россию талантливых иностранцев
2 декабря, 18:08
