"Локомотив" обыграл "Амур" благодаря шатауту Исаева
Хоккей
 
14:40 04.12.2025
"Локомотив" обыграл "Амур" благодаря шатауту Исаева
"Локомотив" обыграл "Амур" благодаря шатауту Исаева
Ярославский "Локомотив" обыграл хабаровский "Амур" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
спорт, хабаровск, восток, даниил исаев, артур каюмов, александр полунин, локомотив (ярославль), амур, адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Хабаровск, Восток, Даниил Исаев, Артур Каюмов, Александр Полунин, Локомотив (Ярославль), Амур, Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Локомотив" обыграл "Амур" благодаря шатауту Исаева

"Локомотив" обыграл "Амур" в матче КХЛ благодаря шатауту Исаева

Шайба в воротах. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл хабаровский "Амур" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в четверг в Хабаровске, закончилась победой гостей со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). Шайбы забросили Байрон Фрэз (49-я минута), Артур Каюмов (52) и Александр Полунин (58). Вратарь Даниил Исаев отразил 21 бросок и оформил 29-й шатаут в КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 декабря 2025 • начало в 12:15
Завершен
Амур
0 : 3
Локомотив
48:39 • Байрон Фроуз
(Артур Каюмов, Рушан Рафиков)
51:04 • Артур Каюмов
(Денис Алексеев, Байрон Фроуз)
57:38 • Александр Полунин
(Павел Красковский)
"Локомотив" прервал трехматчевую серию поражений и, набрав 46 очков, идет на третьей позиции в таблице Западной конференции. Потерпевший пятое поражение подряд "Амур" с 29 баллами идет восьмым на Востоке. В следующем матче ярославская команда 6 декабря на выезде встретится с владивостокским "Адмиралом", а хабаровчане в тот же день примут петербургский СКА.
ХоккейСпортХабаровскВостокДаниил ИсаевАртур КаюмовАлександр ПолунинЛокомотив (Ярославль)АмурАдмиралКХЛ 2025-2026
 
