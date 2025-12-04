Рейтинг@Mail.ru
Автогол спас "Ливерпуль" от поражения в матче АПЛ с "Сандерлендом"
Футбол
 
01:15 04.12.2025
Автогол спас "Ливерпуль" от поражения в матче АПЛ с "Сандерлендом"
"Ливерпуль" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T01:15:00+03:00
2025-12-04T01:15:00+03:00
ливерпуль
спорт, ливерпуль, норди мукиеле, ливерпуль, сандерленд, английская премьер-лига (апл), флориан вирц
Футбол, Спорт, Ливерпуль, Норди Мукиеле, Ливерпуль, Сандерленд, Английская премьер-лига (АПЛ), Флориан Вирц
Автогол спас "Ливерпуль" от поражения в матче АПЛ с "Сандерлендом"

Автогол спас "Ливерпуль" от поражения в матче чемпионата Англии с "Сандерлендом"

© Соцсети ФК "Ливерпуль"Футболисты "Ливерпуля"
Футболисты Ливерпуля - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Соцсети ФК "Ливерпуль"
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Ливерпуль" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 1:1. В составе "Сандерленда" отличился Шемсдин Тальби (67-я минута), а его одноклубник Норди Мукиеле (81) срезал мяч в свои ворота после удара полузащитника "красных" Флориана Вирца.
Английская премьер-лига (АПЛ)
03 декабря 2025 • начало в 23:15
Завершен
Ливерпуль
1 : 1
Сандерленд
81‎’‎ • Норди Мукиеле (А)
67‎’‎ • Чемсдин Талби
(Энзо Ле Фе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ливерпуль" с 22 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги. "Сандерленд" (23) располагается на шестой позиции. В следующем туре "Ливерпуль" 6 декабря сыграет в гостях с "Лидсом", "Сандерленд" в этот же день на выезде встретится с "Манчестер Сити".
В другом матче "Лидс" дома обыграл "Челси" со счетом 3:1.
ФутболСпортЛиверпульНорди МукиелеЛиверпульСандерлендАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Флориан Вирц
 
