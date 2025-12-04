https://ria.ru/20251204/liverpul-2059661204.html
Автогол спас "Ливерпуль" от поражения в матче АПЛ с "Сандерлендом"
Автогол спас "Ливерпуль" от поражения в матче АПЛ с "Сандерлендом" - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Автогол спас "Ливерпуль" от поражения в матче АПЛ с "Сандерлендом"
"Ливерпуль" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T01:15:00+03:00
2025-12-04T01:15:00+03:00
2025-12-04T01:15:00+03:00
футбол
спорт
ливерпуль
норди мукиеле
ливерпуль
сандерленд
английская премьер-лига (апл)
флориан вирц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974027321_0:74:1080:682_1920x0_80_0_0_94c37ec9f6f6f8b1535877ab06097b84.jpg
/20251204/arsenal-2059658361.html
ливерпуль
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974027321_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_daa630f066c51032bced12b3652dbdfe.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ливерпуль, норди мукиеле, ливерпуль, сандерленд, английская премьер-лига (апл), флориан вирц
Футбол, Спорт, Ливерпуль, Норди Мукиеле, Ливерпуль, Сандерленд, Английская премьер-лига (АПЛ), Флориан Вирц
Автогол спас "Ливерпуль" от поражения в матче АПЛ с "Сандерлендом"
Автогол спас "Ливерпуль" от поражения в матче чемпионата Англии с "Сандерлендом"