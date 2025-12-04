Ликсутов: столичная ОЭЗ победила в рейтинге инвестпривлекательности

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Особая экономическая зона "Технополис Москва" стала победителем национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ среди представителей технико-внедренческой сферы, заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что в ОЭЗ, являющейся центром высокотехнологических индустрий, по поручению мэра столицы Сергея Собянина создается инфраструктура для воплощения крупных производств.

"Лидерство в уровне инвестиционной привлекательности среди российских ОЭЗ технико-внедренческого типа пятый год подряд отражает успешность и эффективность мер Правительства Москвы по формированию условий для привлечения частных средств на развитие отечественной промышленности", – приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.

Помимо этого, в рейтинге второе место заняла ОЭЗ ТВТ "Санкт-Петербург", третьей стала ОЭЗ ТВТ "Дубна".

Также "Технополис Москва" стал победителей номинации "Город в городе". Отмечается, что на развитии инфраструктуры зоны делается особый фокус. Так, на площадке "Алабушево" появился новый спортивный комплекс. Помимо этого, в ОЭЗ делают места отдыха для специалистов, трудящихся на предприятиях. Местные территории при этом благоустраивают.

Рейтинг создала ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минэкономразвития РФ.