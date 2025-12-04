Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: столичная ОЭЗ победила в рейтинге инвестпривлекательности - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
17:00 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/liksutov-2059817123.html
Ликсутов: столичная ОЭЗ победила в рейтинге инвестпривлекательности
Ликсутов: столичная ОЭЗ победила в рейтинге инвестпривлекательности - РИА Новости, 04.12.2025
Ликсутов: столичная ОЭЗ победила в рейтинге инвестпривлекательности
Особая экономическая зона "Технополис Москва" стала победителем национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ среди представителей... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:00:00+03:00
2025-12-04T17:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
москва
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059816616_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e1c318e13d4ac97a3b135cc95b3fac81.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059816616_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c1b277ac37372336e34ad881e82842cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим ликсутов , москва, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Москва, Поддержка бизнеса
Ликсутов: столичная ОЭЗ победила в рейтинге инвестпривлекательности

Максим Ликсутов: ОЭЗ Москвы победила в рейтинге инвестпривлекательности

© Фото : пресс-служба ДИППОсобая экономическая зона "Технополис Москва" победила в рейтинге инвестпривлекательности
Особая экономическая зона Технополис Москва победила в рейтинге инвестпривлекательности - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Особая экономическая зона "Технополис Москва" победила в рейтинге инвестпривлекательности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Особая экономическая зона "Технополис Москва" стала победителем национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ среди представителей технико-внедренческой сферы, заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что в ОЭЗ, являющейся центром высокотехнологических индустрий, по поручению мэра столицы Сергея Собянина создается инфраструктура для воплощения крупных производств.
"Лидерство в уровне инвестиционной привлекательности среди российских ОЭЗ технико-внедренческого типа пятый год подряд отражает успешность и эффективность мер Правительства Москвы по формированию условий для привлечения частных средств на развитие отечественной промышленности", – приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.
Помимо этого, в рейтинге второе место заняла ОЭЗ ТВТ "Санкт-Петербург", третьей стала ОЭЗ ТВТ "Дубна".
Также "Технополис Москва" стал победителей номинации "Город в городе". Отмечается, что на развитии инфраструктуры зоны делается особый фокус. Так, на площадке "Алабушево" появился новый спортивный комплекс. Помимо этого, в ОЭЗ делают места отдыха для специалистов, трудящихся на предприятиях. Местные территории при этом благоустраивают.
Рейтинг создала ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минэкономразвития РФ.
Ранее Ликсутов рассказал, что во второй раз на площадке "Печатники" и впервые на территории индустриального парка "Руднево" открылись бесплатные ледовые катки.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовМоскваПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала