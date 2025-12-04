Ликсутов: первый резидент "Рябиновой 44" открыл производство в технопарке

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Первая компания, ставшая резидентом технологического парка "Рябиновая 44", открыла производство на территории нового объекта на западе Москвы, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Речь идет о компании "Верона-Капитал".

Ликсутов отметил, что модернизация промышленной инфраструктуры проходит в рамках поручения столичного градоначальника Сергея Собянина.

"”Рябиновая 44” стал первым в городе профильным технопарком, который создали специально для предприятий пищевой промышленности. Площадь комплекса составляет почти 15 тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию здесь появится свыше 300 рабочих мест", – подчеркнул Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

Объект, возведенный в московском районе Очаково-Матвеевское, специализируется на нуждах компаний сферы общественного питания. Там создадут производства ряд предприятий – например, кофейня-ростерия, сеть ресторанов-магазинов и другие учреждения общепита.

"Программа стимулирования создания мест приложения труда играет ключевую роль в развитии экономики, позволяя формировать новые центры деловой активности и создавать современные рабочие места для горожан. В 2025 году столица увеличила коэффициент расчета льготы для девелоперов, которые инвестируют в строительство промышленных объектов. В результате льгота для таких проектов выросла на 14%", – подчеркнул министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.

Компаниям, разместившим производства в технологическом парке, доступны различные услуги – поддержка в круглосуточном режиме, обслуживание помещений и другие. Для безопасности объект оснастили системой видеонаблюдения.

У парка есть прямые выезды на Московскую кольцевую автодорогу, Северо-Западную хорду, проспект Генерала Дорохова и Можайское шоссе. Недалеко от объекта расположены четыре станции метрополитена и две – Московского центрального диаметра.

Ранее московский градоначальник напомнил, что сейчас в столице работают 49 технопарков, в них трудятся больше 75,9 тысячи человек.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует почти во всех районах города уже пять лет – с 2020 года. По ней в городе появится свыше 250 объектов, а их общая площадь составит 7,8 миллиона квадратных метров. В общей сложности в развитие города вложат более 2,7 триллиона рублей.