В Италии выступили против кредитов Украине за счет российских активов

РИМ, 4 дек – РИА Новости. Партия "Лига", которая входит в правящую в Италии коалицию, выступила против предложения Европейской комиссии использовать замороженные российские активы для предоставления кредитов Украине, соответствующее указание, как пишет газета Stampa, секретарь "Лиги" и вице-премьер Маттео Сальвини дал сенатору Клаудио Борги, отвечающему в партии за экономические вопросы.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.