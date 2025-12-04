В Ленинградской области рассказали, какие новые дороги появятся в регионе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. В Ленобласти рассказали, какие новые дороги появятся в регионе, а какие будут реконструированы.

"В Муринском, Бугровском, Кузьмоловском городских поселениях, а также в Новодевяткинском сельском поселении реализуются сразу несколько крупных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог", - сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.

В Мурино возводится новая четырехполосная дорога в створе Гражданского проспекта. Протяженность трассы составит более двух километров, а завершение основных работ запланировано на конец 2026 года. Сейчас дорожники занимаются переустройством коммуникаций, монтажом бордюров и устройством щебеночного основания. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В сентябре этого года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко открыл движение по первому готовому участку протяженностью 1 километр.

В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что параллельно ведется строительство дороги в створе Пискаревского проспекта. Общая протяженность будущей трассы — свыше 6,3 километра, часть которой будет шестиполосной. Уже построен 1,5-километровый участок и возведены четыре опоры моста через реку Охту. Ведутся работы по монтажу водопропускной трубы через ручей Горелый, переустройству газо- и водопроводов, а также электросетей. Завершение строительства также намечено на 2026 год.

"Что касается ближайших работ, то положительное заключение получено на реконструкцию километрового участка дороги Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск. После заключения госконтракта работы планируется провести в 2026-2027 годах, расширив трассу до четырех полос", - добавили в пресс-службе правительства региона.

Также в числе перспективных проектов во Всеволожском районе Ленобласти строительство новой четырехполосной дороги Мурино – Бугры длиной 2,3 километра. Проектно-изыскательные работы должны быть выполнены во втором квартале 2026 года.

Кроме того, на 2030-2032 годы намечена реконструкция трехкилометрового участка дороги Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск и обновление 1,5-километрового отрезка дороги Юкки – Кузьмолово, под которое готовится конкурсная документация, учитывающая его приоритетную увязку с будущим КАД-2.