Итоги сбора предложений жителей по благоустройству подвели в Ленобласти
Ленинградская область
Ленинградская область
 
11:54 04.12.2025
Итоги сбора предложений жителей по благоустройству подвели в Ленобласти
Итоги сбора предложений жителей по благоустройству подвели в Ленобласти - РИА Новости, 04.12.2025
Итоги сбора предложений жителей по благоустройству подвели в Ленобласти
В Ленобласти подвели итоги сбора предложений жителей по благоустройству в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2025
ленинградская область
тосно
гатчина
ленинградская область
тосно
гатчина
ленинградская область
тосно, гатчина, ленинградская область
Ленинградская область , Тосно, Гатчина, Ленинградская область
Итоги сбора предложений жителей по благоустройству подвели в Ленобласти

В Ленобласти подвели итоги сбора предложений по благоустройству

Город Гатчина
Город Гатчина
Город Гатчина. Архивное фото
Город Гатчина. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. В Ленобласти подвели итоги сбора предложений жителей по благоустройству в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Через чат-бот комитета по ЖКХ и Центра компетенций ленинградцы направили 7500 идей, адресов и вариантов развития общественных пространств. Больше всего предложений поступило от жителей Тосно — 501, Сусанино — 297 и Гатчины — 281", - рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев.
Ученица школы - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Новая школа на 825 мест откроется в Кудрово Ленинградской области
2 декабря, 11:15
Он добавил, что самые популярные адреса и интересные идеи пойдут на зимнее региональное онлайн-голосование для дальнейшей разработки проекта и работ по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Практика сбора предложений через чат-бот стартовала в 2024 году. С помощью него жители Ленинградской области могут предлагать свои идеи для благоустройства. Этот механизм позволил обеспечить прозрачность при сборе предложений, а также вовлечь широкий круг жителей и получить информацию обо всех возможных территориях.
В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что в 2025 году сбор предложений по общественным территориям для благоустройства среди жителей проходил с 12 ноября по 30 ноября. Через чат-бот собрано 7,5 тысяч предложений от жителей, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом году — было 4,5 тысячи предложений. Среди идей — детский деревянный городок в старинном русском стиле в Тихвине, пространство для отдыха и рыбалки в Пениках, Копорская ярмарка, домики для уток и для пчел, крещенские купели, и, конечно, благоустройство мемориальных и патриотических пространств.
Вид на Тринидад - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Ленобласть поделилась планами сотрудничества с Кубой
1 декабря, 14:49
 
