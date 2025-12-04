Итоги сбора предложений жителей по благоустройству подвели в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. В Ленобласти подвели итоги сбора предложений жителей по благоустройству в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Через чат-бот комитета по ЖКХ и Центра компетенций ленинградцы направили 7500 идей, адресов и вариантов развития общественных пространств. Больше всего предложений поступило от жителей Тосно — 501, Сусанино — 297 и Гатчины — 281", - рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев.

Он добавил, что самые популярные адреса и интересные идеи пойдут на зимнее региональное онлайн-голосование для дальнейшей разработки проекта и работ по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Практика сбора предложений через чат-бот стартовала в 2024 году. С помощью него жители Ленинградской области могут предлагать свои идеи для благоустройства. Этот механизм позволил обеспечить прозрачность при сборе предложений, а также вовлечь широкий круг жителей и получить информацию обо всех возможных территориях.