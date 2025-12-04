https://ria.ru/20251204/lenoblast-2059730254.html
Итоги сбора предложений жителей по благоустройству подвели в Ленобласти
04.12.2025
Итоги сбора предложений жителей по благоустройству подвели в Ленобласти
В Ленобласти подвели итоги сбора предложений жителей по благоустройству в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. В Ленобласти подвели итоги сбора предложений жителей по благоустройству в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Через чат-бот комитета по ЖКХ и Центра компетенций ленинградцы направили 7500 идей, адресов и вариантов развития общественных пространств. Больше всего предложений поступило от жителей Тосно — 501, Сусанино — 297 и Гатчины — 281", - рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев.
Он добавил, что самые популярные адреса и интересные идеи пойдут на зимнее региональное онлайн-голосование для дальнейшей разработки проекта и работ по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Практика сбора предложений через чат-бот стартовала в 2024 году. С помощью него жители Ленинградской области могут предлагать свои идеи для благоустройства. Этот механизм позволил обеспечить прозрачность при сборе предложений, а также вовлечь широкий круг жителей и получить информацию обо всех возможных территориях.
В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что в 2025 году сбор предложений по общественным территориям для благоустройства среди жителей проходил с 12 ноября по 30 ноября. Через чат-бот собрано 7,5 тысяч предложений от жителей, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом году — было 4,5 тысячи предложений. Среди идей — детский деревянный городок в старинном русском стиле в Тихвине, пространство для отдыха и рыбалки в Пениках, Копорская ярмарка, домики для уток и для пчел, крещенские купели, и, конечно, благоустройство мемориальных и патриотических пространств.